V Mimoni na Českolipsku začala poslední fáze obnovy zámeckého parku. Přibydou cesty, mosty i kavárna
Zámecký park v Mimoni na Českolipsku v příštím roce dostane novou podobu. Radnice od podzimu začne budovat cesty, dřevěné mosty nebo kavárnu s vinárnou. Na místě už teď stojí nová houpačka pro zamilované.
V parku stojí dřevěný rám ve tvaru srdce a na řetězech a kuličkových ložiscích je zavěšená dvojlavička. Takže lidé, kteří si sem přijdou pohovět, se u toho mohou zároveň zhoupnout a povídat si.
Tato atrakce je hlavně pro zamilované osoby. „Ano, protože to je zámecký park v romantickém stylu,“ říká pro Český rozhlas Liberec starosta Petr Král za hnutí ANO.
„Zámek nemáme, tak nám zůstal zčásti aspoň park. Druhou část nám zbagrovali na konci osmdesátého devátého roku,“ vysvětluje.
Původní rododendrony, které na místě chybí je v plánu znovu vysadit.
„Ano a nyní už máme taky stavební povolení a budeme zde dělat cesty, které budou z mlatu a z povalových chodníků. Mlatové cesty budou ze štěrku z Chlumu. Ty povalové chodníky budou z dubů, které spadly za koupaliště do bažin. Odtamtud jsme je vyndali a použijeme je zde, protože je škoda, aby tam to dřevo hnilo.“
Kavárna v bažantnici
Z modřínů z městských lesů vzniknou mostky, které propojí před časem obnovené tůně. „A zároveň má vzniknout kavárna, která má být v bývalé bažantnici. Připravujeme projekt, protože všechny cesty už při projektování směřují tam,“ popisuje Petr Král.
Veškerá výsadba je navržená tak, aby v průběhu sezóny, pokud možno, pořád něco kvetlo. Některé stromy ale dožívají a bude nutné je pokácet. „Borovice půjde dolů na podzim,“
Vy tady ten park znáte už nějak dlouhodobě? „Krátkou dobu, 72 roků,“ říká se smíchem mimoňský rodák Jindřich Holoun.
Na rekonstrukci se těší. „Schvaluju to v plný parádě. Já si sem nasadím daňky, divočáky a budu to mít za barákem, nemusím lítat do lesa.“ vtipkuje Holoun.
Přestože by honitba v centru města byla českým, možná dokonce světovým unikátem, vedení radnice se k této variantě nepřiklání.