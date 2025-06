V mnoha rybnících na jihu Čech je málo vody. Rybáři museli omezit produkci a očekávají nižší zisky

Sucho zasahuje do hospodaření některých jihočeských rybářství. Například do desítek rybníků na Strakonicku nepřibyla po zimě téměř žádná voda. Rybáři proto nemohli nasadit plánované množství ryb, což se odrazí na celkové produkci. České Budějovice 22:14 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlibeňský rybník na Strakonicku. Po suché zimě klesla hladina vody, což zasahuje do hospodaření rybářů | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

„Jak vidíte, hladina vody je poměrně hodně hluboko v té výpusti, takže nám tady chybí odhadem více než metr vodního sloupce,“ nahlíží do výpusti rybníka Hlibeňský na Strakonicku hlavní zootechnik společnosti Blatenská ryba David Hlaváč.

Obnažené okraje rybníka už zarůstají travou. „Bude nás to do letního období trápit, musíme trávu vysekávat, aby nebránila produkci. Čeká nás sečení poměrně velké plochy a čištění stok, abychom sem vodu do příštího roku nahnali,“ popisuje David Hlaváč.

Hlibeňský rybník patří k rybníkům nebeským. To znamená, že nemá žádný přítok a vodu získává pouze ze srážek. „Letos po jaru nebyly deště ani sníh, takže tento rybník žádnou vodu nechytil. Vysekáváme rákosí, pomohli jsme tomu, nicméně pokud voda nepřijde, je to marné,“ komentuje jednatel Blatenské ryby Jiří Bláha.

Blatenští rybáři se s nedostatkem vody potýkají i na dalších rybnících, což ovlivňuje hospodaření. „Když je vody dostatek, nasazujeme těžší násadu, která je připravená pro hlavní rybníky. V letošním roce vzhledem k výšce vodní hladiny budeme nasazovat maximálně nejmenší stádium ryby z líhně, aby vůbec přežily. Může se stát, že násadové ryby slovené z těchto rybníků budou nižší hmotnosti, což bude mít do dalšího období za následek nižší kusovou hmotnost tržních ryb,“ vysvětluje David Hlaváč.

A to se podle Jiřího Bláhy samozřejmě projeví na celkových výnosech. „Na rybnících, které mají nedostatek vody, může být produkce snížena o padesát i více procent. Samozřejmě se to projeví na celkovém hospodaření firmy,“ doplňuje. Blatenští rybáři nyní doufají, že nebude horké léto a vody ještě neubyde. Hrozily by totiž nouzové výlovy.