V modelu Kantaru oproti loňskému roku výrazně posílili Motoristé, naopak oslabilo ANO i koalice Spolu

Dva nejsilnější české politické subjekty, hnutí ANO a koalice Spolu, v lednovém volebním modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi oslabily. Třetí místo dál náleží hnutí STAN, významně si ale u této agentury oproti poslednímu měření polepšili Motoristé sobě. Loni v listopadu získali 2,5 procenta a nyní 7,5. Pětiprocentní hranici ke vstupu do Sněmovny překonali také Piráti a SPD. Naopak Stačilo! či Přísaha by skončily pod touto laťkou. volební model Praha 19:58 8. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

První ANO by získalo 33,5 procenta, což je od posledního průzkumu agentury Kantar CZ o 3,5 procentního bodu méně. Koalice Spolu by v lednu získala 19 procent, což je o dva body méně.

Leden v preferencích: ANO kraluje a Starostové mírně rostou, hlavní zprávou je ale přetlak kolem 5 procent Číst článek

Starostové pokračují v dlouhodobém trendu mírného nárůstu, s výsledkem 12,5 procenta se drží třetí, oproti listopadu jde o takřka neznatelné posílení o půl procentního bodu.

Motoristé sobě a Piráti by získali shodně 7,5 procenta. Pro Motoristy jde od listopadu o posílení o pět procentních bodů, pro Piráty o půl bodu.

Jako poslední by se do Poslanecké sněmovny probojovalo hnutí SPD, které by v lednu získalo 6,5 procenta, o půl procentního bodu méně než podle listopadového modelu. Další subjekty by se podle lednového modelu do Sněmovny nedostaly.

„Data ukazují, že Motoristé nabírají do velké míry jak voliče ANO, tak ODS a část jejich elektorátu tvoří také dřívější nevoliči. Pro mnoho lidí se jedná o novou politickou sílu na české scéně a jednoznačným důvodem pro jejich volbu je hlavní osobnost této strany europoslanec Filip Turek a jeho vystupování, názory na evropská témata, ke kterým vystupuje kriticky,“ uvádí autoři výzkumu.

Pokud by strany koalice Spolu kandidovaly zvlášť, ODS by s 13 procenty skončila druhá, ale TOP 09 a KDU-ČSL by nedosáhly na potřebnou hranici pěti procent.