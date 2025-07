V modelu STEM klesla podpora Spolu. Hnutí STAN předběhlo SPD, Motoristé jsou pod 5 procenty

Hnutí ANO ve volebním modelu agentury STEM udrželo 30,9 procenta hlasů, koalice Spolu vládních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL klesla proti minulému týdnu na 19,9 procenta. Hnutí STAN se ziskem 13,2 procenta hlasů dostalo před kandidátku SPD s 12,4 procenta. Do Sněmovny by prošli ještě Piráti a s nárůstem podpory proti minulému týdnu také uskupení Stačilo!, ve kterém figurují komunisté. Praha 12:04 13. 7. 2025 (Aktualizováno: 13:00 13. 7. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Motoristé sobě by pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní komory Parlamentu stejně jako ve volebním modelu z minulého týdne nepřekročili. Model agentury STEM v neděli zveřejnila CNN Prima News.

Největšímu opozičnímu hnutí ANO model přisoudil stejný zisk jako před týdnem, podpora Spolu se na 19,9 procenta snížila o šest desetin procentního bodu.

STAN se na 13,2 procenta posunulo výše z 12,3 procenta před týdnem. Přeskočilo tak SPD, které kandiduje spolu se třemi menšími stranami, s PRO, Svobodnými a Trikolorou. Jejich kandidátka měla tentokrát 12,4 procenta, před týdnem 13,9 procenta.

Podpora Pirátů se v mezitýdenním srovnání téměř nezměnila, na osm procent se posunula výše o desetinu procentního bodu. Výrazněji si polepšilo Stačilo! z pěti procent na 6,3 procenta. Motoristé sobě by podle aktuálního modelu získali 3,5 procenta, před týdnem čtyři procenta.

Ve Sněmovně by podle aktuálního modelu ANO mělo 74 poslanců, Spolu 45, STAN 27 křesel a kandidátka SPD by obsadila 26 míst. Pirátských poslanců by bylo 17, za Stačilo! by v dolní parlamentní komoře zasedlo 11 lidí.