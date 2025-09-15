V Moravské Třebové začínají testovat vyhazování gastroodpadu. Třídit budou zbytky potravin
Technické služby v Moravské Třebové připravují pilotní projekt na třídění gastroodpadu. Domácnosti by na podzim měly dostat kbelíky, do kterých budou odkládat zbytky z kuchyně nebo prošlé potraviny. Pak je budou vysypávat do speciálních popelnic.
Svoz a likvidaci gastro odpadu chtějí technické služby spustit od 1. ledna příštího roku. Pilotní projekt se týká hlavně domácností na sídlišti Západní. Celý projekt se bude rozjíždět postupně.
„Na kontejnerových stáních budou umístěny speciální nádoby, který budou označeny na gastroodpad, obyvatelé budou mít uzavíratelné kyblíky, ve kterých budou tento odpad doma shromažďovat a jednou týdně se odpad bude svážet do bioplynové stanice v Rapotíně,“ vysvětluje jednatel technických služeb Pavel Cigrid.
Podle něj je gastroodpad nepříjemnou součástí směsného komunálního odpadu, protože zapáchá. „Jakmile se nám podaří tuto složku ze směsného komunálního odpadu odstranit, umožní nám to potom ekonomičtěji vyvážet směsný komunální odpad, případně prodloužit interval jeho svozu,“ doplňuje.
Náklady na likvidaci
Třídění gastroodpadu by mělo snížit také náklady na likvidaci odpadu ve spalovně. Prošlých potravin a zbytků jídla je v kontejnerech na směsný odpad hodně. Dle odhadů technických služeb končí ve směsném komunálním odpadu zhruba deset tun gastroodpadu ročně.
Nedaleko Mikulovic leží tuny povodňového odpadu. Místní se bojí kontaminace vody ve studních
Číst článek
Likvidaci a třídění zbytků potravin se podle jednatele Cigrida již nelze vyhnout, protože to od roku 2028 bude nařizovat legislativa. Počítá tak s rozšířením projektu do ostatních částí města.
Náklady se podle něj budou odvíjet od množství odpadu, které se bude svážet. „Přípravu budeme dělat i v rámci běžné činnosti technických služeb, to znamená, příprava nebude město stát prostředky,“ dodává
Technické služby budou podrobně informovat obyvatele města o zavedení třídění gastroodpadu v podzimních měsících.