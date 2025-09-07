V Moravských Budějovicích s předstihem dostavěli železniční most. Pražská ulice bude zas průjezdná
V Moravských Budějovicích skončí po půl roce uzavírka Pražské ulice, která je výpadovkou na Jihlavu. S předstihem se tam podařilo dokončit stavbu železničního mostu. Starý už technicky nevyhovoval hlavně kvůli průjezdné výšce. Nový už splňuje všechny evropské standardy.
„Ta silnice, to je zavřené dlouho, já myslím, že od února. Snad už to otevřou, je to hrozný.“ Takto si posteskl řidič pan Vojtěch, který zásobuje čerpací stanici v Pražské ulici v Moravských Budějovicích.
Tato ulice už je totiž půl roku zavřená a je neprůjezdná. Důvodem je oprava železničního mostu. A já teď mám nejenom pro něj, ale také pro všechny ostatní řidiče pozitivní zprávu, kterou bych se už za chvíli měl přímo na staveništi toho mostu dozvědět.
„Chodník je hotový, chybí zábradlí. To se bude osazovat v pondělí, v úterý zadlažďovat a ve středu odpoledne by se to mělo zprovoznit,“ říká Českému rozhlasu Vysočina přímo pod mostem Miroslav Beránek z odboru strategického rozvoje zdejšího městského úřadu.
Je to o 20 dní dříve, oproti původnímu plánu, původně měla stavba trvat do konce září. Na obhlídce tu ale není jenom pan Beránek, ale také starosta z uskupení Budějováci Martin Fedan.
„Celá akce je samozřejmě vyvolána železnicemi a drahami a prakticky se nás to dotklo tím, že jsme na hlavním tahu na Jihlavu. Takže hned, jakmile jsem se v tom loňském roce dozvěděl o tom, že to bude realizováno, tak jsem navštívil oblastního ředitele, pana Ing. Tkáče a hovořili jsme o našich možnostech,“ vysvětluje Fedan.
Most musí být vyšší
„Hlavně abychom přesně věděli, co nového tady bude vznikat. Co pro nás bylo zásadní, to byla samozřejmě výška. V minulosti se stávalo, že se tu i nějaký kamion zasekl, ale dnes je standardizovaná norma pro Evropskou unii výška kamionu čtyři metry a ten most je samozřejmě vyšší,“ doplňuje starosta.
Půlroční stavba si nevyžádala jenom uzavírku silnice, ale také výluku na trati. Na první pohled je sice vidět jen nový most, ale práce byly daleko obšírnější, jak vysvětlila Nela Friebová, mluvčí Správy železnic.
„Součástí naší investice byly i navazující úpravy železničního svršku a spodku, úpravy komunikace pod mostem a také vybudování nového, širšího chodníku pro chodce,“ popsala Friebová.
Podél chodníku vedoucího pod mostem pak nechala Správa železnic navíc vybudovat nové veřejné osvětlení.