V Mostě nahrazují jesle dětskými skupinami. Příští rok na jaře tam ke dvěma současným přibudou další
K 1. září bylo v Česku podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí více než 2000 dětských skupin. Některá města jimi nahrazují jesle. Je tomu tak například v Mostě. Dvě dětské skupiny tam vznikly přestavbou po zrušení jeslí. Na jaře příštího roku tam stejným způsobem vzniknou další, určené pro děti do tří let věku.
Tatínek Tomáš Pařížský přivádí své malé dítě do dětské skupiny. „Máme ještě druhé dítě, které už nastoupilo do školky. Já jsem zrovna na rodičovské dovolené a v únoru mi končí rodičák a syn je mladší, takže ještě nemůže do školky. Využíváme to z toho důvodu, pak už musím nastoupit do práce a on ještě nemá ten školkový věk,“ popisuje Pařížský.
Dětská skupina vznikla v areálu mateřské školy Antonína Sochora v Mostě po zrušení zdejších jeslí, jesle spravované městem tak v Mostě už žádné nejsou. „My už v tuhle chvíli fakticky máme všechno z jeslí přendané do těch dětských skupin,“ říká pro Český rozhlas Sever náměstkyně primátora Markéta Stará z hnutí ProMOST.
Ve srovnání s kapacitou bývalých jeslí je současná kapacita dvou dětských skupin dvojnásobná. Děti do tří let věku ale musí přijímat i některé mateřské školy.
“Díky postupnému rozšiřování kapacity v našich mateřských školkách máme dotačně povinnost i v některých mateřských školkách vlastně umisťovat děti mladší tří let. To znamená, nemáme je jenom v těch dětských skupinách, ale třeba na Cáchovně a Albrechtické, kde vznikly nové školní třídy, tak je poměrem dáno, kolik tam musí být dětiček do tří let,“ vysvětluje Stará.
Dotace jsou už vyčerpané
Dotace poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí z Evropského sociálního fondu a z Národního plánu obnovy. Podle ministerstva jsou aktuálně oba zdroje dotací vyčerpané s tím, že ne všichni žadatelé byli úspěšní. Další výzvu zvažuje resort na jaře příštího roku.
Náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará přiznává, zatímco současné dětské skupiny rodiče rychle zaplnili, do dvou nových bude muset město zájemce lákat „V té mateřské škole Hutnická budeme muset dělat velkou propagaci k tomu, abychom ty dětské skupiny naplnili,“ říká Stará.
Otázkou tak je, jestli se podaří naplnit jak vznikající dětské skupiny, tak kapacity pro děti do tří let v mateřinkách. „V zápisu nám přišlo zhruba o 100 dětí do mateřských školek míň a i ta predikce je taková, že se rodí míň dětí a budeme očekávat míň a míň dětí,“ konstatuje náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará.
Novou dětskou skupinu otevřeli na počátku září také v nedalekém Jirkově.