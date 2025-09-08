V Mostě nahrazují jesle dětskými skupinami. Příští rok na jaře tam ke dvěma současným přibudou další

K 1. září bylo v Česku podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí více než 2000 dětských skupin. Některá města jimi nahrazují jesle. Je tomu tak například v Mostě. Dvě dětské skupiny tam vznikly přestavbou po zrušení jeslí. Na jaře příštího roku tam stejným způsobem vzniknou další, určené pro děti do tří let věku.

Most Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Dítě

Dětské skupiny (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tatínek Tomáš Pařížský přivádí své malé dítě do dětské skupiny. „Máme ještě druhé dítě, které už nastoupilo do školky. Já jsem zrovna na rodičovské dovolené a v únoru mi končí rodičák a syn je mladší, takže ještě nemůže do školky. Využíváme to z toho důvodu, pak už musím nastoupit do práce a on ještě nemá ten školkový věk,“ popisuje Pařížský.

Přehrát

00:00 / 00:00

V Mostě nahrazují jesle dětskými skupinami

Dětská skupina vznikla v areálu mateřské školy Antonína Sochora v Mostě po zrušení zdejších jeslí, jesle spravované městem tak v Mostě už žádné nejsou. „My už v tuhle chvíli fakticky máme všechno z jeslí přendané do těch dětských skupin,“ říká pro Český rozhlas Sever náměstkyně primátora Markéta Stará z hnutí ProMOST.

Ve srovnání s kapacitou bývalých jeslí je současná kapacita dvou dětských skupin dvojnásobná. Děti do tří let věku ale musí přijímat i některé mateřské školy.

2:16

Na Jesenicku fungují jen dvě dětské skupiny. Zájem je, kvůli nízké porodnosti ale další nevzniknou

Číst článek

“Díky postupnému rozšiřování kapacity v našich mateřských školkách máme dotačně povinnost i v některých mateřských školkách vlastně umisťovat děti mladší tří let. To znamená, nemáme je jenom v těch dětských skupinách, ale třeba na Cáchovně a Albrechtické, kde vznikly nové školní třídy, tak je poměrem dáno, kolik tam musí být dětiček do tří let,“ vysvětluje Stará.

Dotace jsou už vyčerpané

Dotace poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí z Evropského sociálního fondu a z Národního plánu obnovy. Podle ministerstva jsou aktuálně oba zdroje dotací vyčerpané s tím, že ne všichni žadatelé byli úspěšní. Další výzvu zvažuje resort na jaře příštího roku.

Náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará přiznává, zatímco současné dětské skupiny rodiče rychle zaplnili, do dvou nových bude muset město zájemce lákat „V té mateřské škole Hutnická budeme muset dělat velkou propagaci k tomu, abychom ty dětské skupiny naplnili,“ říká Stará.

Otázkou tak je, jestli se podaří naplnit jak vznikající dětské skupiny, tak kapacity pro děti do tří let v mateřinkách. „V zápisu nám přišlo zhruba o 100 dětí do mateřských školek míň a i ta predikce je taková, že se rodí míň dětí a budeme očekávat míň a míň dětí,“ konstatuje náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará.

Novou dětskou skupinu otevřeli na počátku září také v nedalekém Jirkově.

Jan Beneš Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme