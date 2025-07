V Mostě se každý třetí nově vysazený strom neuchytí. Dlouhodobá sucha komplikují péči o městskou zeleň

Dlouhodobé sucho komplikuje městům péči o nově vysazené stromy. Radnice v Ústeckém kraji většinou využívají v boji proti suchu samozavlažovací vaky. Chválí si je v Teplicích nebo v ústeckých Neštěmicích. V Chomutově se ale vaky neosvědčily a mladé stromky tam udržuje při životě mulčovací kůra. Déle totiž udrží vláhu z dešťů. V Mostě pak ročně vysadí stovky nových stromků, zhruba každý třetí se ale neuchytí. Zjistil Český rozhlas Sever. Reportáž Most 13:10 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Instalace samozavlažovacího vaku k mladému stromku (ilustrační foto) | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas Pardubice

„Záleží, co zalévám. Při letničkách se tu otočím asi sedmkrát a při stromech tak šestkrát,“ říká Libuše Pratnerová z technických služeb v Mostě. Jezdí s malou cisternou a zalévá květiny i stromy. V Mostě ročně vysadí nižší stovky stromků. Podle Odboru životního prostředí tamního magistrátu se neuchytí téměř každý třetí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž z Mostu

Podle Michaely Kačerové, která má městskou zeleň u mosteckých technických služeb na starosti, sází stromky všude. Na sídlištích i v okolí jezera Most. Vysokou úmrtnost mladých stromků chtějí řešit.

„Důležité bude hodně diverzifikovat tu výsadbu. Víme, že osvědčené i domácí druhy, které se sázely dříve, tím suchem trpí. Upínáme se teď k tomu, že budeme zkoušet více druhů stromů, abychom zjistili, co v těch podmínkách našeho města bude nejvíc fungovat,“ popisuje Kačerová.

Štěpka drží vláhu

V sousedním Chomutově za poslední dva roky vysadili necelou stovku stromů. K udržení vláhy využívají štěpku, kterou si sami vyrábějí z polámaných větví nebo pokácených stromů.

2:28 ‚Zažili jsme navážení vody do vodojemu,‘ říká starosta Vojnova Městce. Platí zákaz napouštění bazénů Číst článek

Štěpka se pokládá ke stromkům, které mají ve městě kvůli suchu převážně mladé. Rozhrnuje se ve džberech, dává se kolem krčku. Vrství se do průměru 60 až 70 cm do šířky a alespoň 25 cm do výšky, aby udržela vláhu, která se tam dostane deštěm nebo zálivkou, popisuje mistrová veřejné zeleně chomutovských technických služeb, Věra Hrdličková.

Na rozdíl od jiných měst, kde využívají a chválí si samozavlažovací vaky. Tady s nimi spokojení nebyli. „Lidé nám je berou a ničí, není to úplně vhodné,“ vysvětluje Hrdličková.

Samozavlažovací vaky si naopak chválí například na ústecké Severní terase. Vysazení jednoho nového stromu stojí městské pokladny zhruba 15 000 Kč.