V neděli bude pršet, foukat a ve vysokých polohách i sněžit. Výrazné teplotní změny ale nenastanou

V neděli čeká Česko výrazná změna počasí. Bude pršet a na horách i sněžit. Večer se pak sněhové vločky mohou objevit i v nižších polohách kolem 600 metrů nad mořem. Bude také hodně foukat. Ochlazení by ale mělo být proti sobotě jen mírné. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Praha 19:36 16. listopadu 2024

V sobotu je na většině území jasno, nízká oblačnost je pouze v části severních a severozápadních Čech. Během noci na neděli se ale oblačnost a mlhy obnoví v celém Česku. V neděli pak zůstane obloha zatažená. „Po delší době se dočkáme srážek, na horách dokonce i zasněží,“ uvedli meteorologové.

Upozorňují, že sníh, který by napadl v nižších polohách, bude kvůli teplým povrchům rychle odtávat. Na horách bude sníh mokrý. V příštím týdnu ale bude sněžit více, od středy se to může týkat i nížin. „Nemůžeme vyloučit ani epizody se silnějším a plošnějším sněžením v případě, že by přes naše území přecházela v chladném vzduchu tlaková níže,“ uvedl v pátek ČHMÚ.

Stejně jako neděle bude příští týden také větrný. Foukat bude zejména v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Vítr bude snižovat pocitovou teplotu. „Ve středu přes den se bude pohybovat většinou kolem minus dvou stupňů Celsia, i když reálně bude nad nulou. Vítr bude silný a nárazovitý,“ dodali meteorologové.

