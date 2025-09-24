V někdejší českobudějovické tabačce vyroste nová čtvrť pro 3500 lidí. Areál v centru město vykoupilo

V centru Českých Budějovic vznikne nová čtvrť nejméně pro 3500 obyvatel. Bude stát poblíž nádraží na ploše čtyř hektarů. Dnes tu sídlí firma Viscofan, která se přesune na letiště v Plané. Cena transakce činí přibližně 600 milionů korun.

Ilustrativní vize budoucí zástavby v areálu bývalé tabačky

Ilustrativní vize budoucí zástavby v areálu bývalé tabačky | Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje

Viscofan, který v Českých Budějovicích vyrábí umělá střívka pro potravinářský průmysl, opustí areál bývalé tabačky. Na letišti v Plané u Českých Budějovic plánuje postavit na ploše necelých osmi hektarů podnik za 1,25 miliardy korun.

Ceny pozemků na letišti přitom mají podle odhadu hodnotu 240 milionů korun. Zbylou část zaplatí Jihočeský kraj jako majitel letiště ve dvou splátkách. Pozemky v nové čtvrti budou patřit kraji.

V nové městské čtvrti u nádraží by kromě bytů mohla být také nová budova Jihočeského divadla a Dům dětí a mládeže.

„Jedná se o unikátní počin z pohledu urbanismu v republikovém měřítku, uvedl jihočeský hejtman a českobudějovický radní Martin Kuba (ODS). „Těžko najdete municipalitu, která by v centru města vystavěla něco podobného. Navíc my tímto projektem nezastavujeme žádnou zelenou plochu,“ dodal Kuba.

Zatím není jasné, komu budou byty v nové čtvrti patřit. Podle hejtmana se bude zřejmě jednat o mix nájemních a komerčních bytů na prodej, jejichž vybudování zajistí developeři.

Modernější a dostupnější

Viscofan začne stavět nový provoz v areálu letiště v roce 2026. Předpokládá, že se do nových prostor přesune v pololetí roku 2028. 

Strategickou dohodu, kterou jsme realizovali, beru jako velmi výhodnou pro nás i město. Můžeme nyní vystavět nové zázemí, kdy budeme mít dvakrát větší rozlohu,“ uvedl jednatel firmy Miloslav Kamiš.

Naším cílem je v moderním areálu dosáhnout ročního obratu osm miliard korun a budeme mířit hlavně na zahraniční trh, řekl Kamiš. Dodal, že areál na letišti bude celosvětově nejmodernějším podnikem celého koncernu.

Viscofan přesunem také získá další výhodu. Jedná se o logistiku, která pro nás bude jednodušší. Denně do našeho areálu jezdí desítky kamionů, které nyní nebudou muset do města. Navíc se dostaneme velmi blízko dálnice D3,“ popsal Kamiš.

Současný roční obrat Viscofanu, který zaměstnává 600 lidí, se pohybuje od sedmi do 7,5 miliardy korun.

Areál potravinářské firmy Viscofan, kde vznikne nová městská čtvrť | Foto: Václav Pancer | Zdroj: Profimedia

