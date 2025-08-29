V některých částech Česka zůstala noční teplota vysoko nad dvacítkou. Od západu se má ochlazovat
Na východě Moravy a ve Slezsku zažili výjimečně teplou noc na pátek. Nejvyšší teploty naměřily stanice na Třinecku a Frýdecko-Místecku, velmi teplo bylo také na Vsetínsku a v okolí Radhoště. Na řadě stanic byla tropická noc, kdy se teplota držela nad 20 stupni Celsia, ale někde rtuť teploměru neklesla pod 23 stupňů a ve dvou případech dokonce ani pod 24 stupňů Celsia.
O nočních vedrech informoval ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. Nejtepleji bylo v Ropicích u Třince, kde teplota neklesla pod 24,8 stupně, ve Frenštátě pod Radhoštěm pod 24 stupňů.
Teplou noc na severovýchodě republiky způsobila kombinace velmi teplého vzduchu a hlavně větru. Meteorologové uvedli, že v minulosti zažilo Česko i teplejší noci.
Například 8. srpna 2013 v Bystřici pod Hostýnem neklesla teplota celou noc pod 27,2 stupně Celsia. „Velmi teplo bylo také 29. srpna 1992, kdy na několika stanicích neklesaly teploty pod 25 stupňů,“ dodali.
Zatímco ve východní polovině republiky v pátek ještě teploty vystoupají od letních 25 k tropickým 30 stupňům, počasí na západě země už od čtvrtečního večera ovlivňuje studená fronta, s níž dorazil i déšť, někde i vydatný.
Teploty se budou v Čechách pohybovat od 20 do 25 stupňů Celsia. „Morava a Slezsko zůstane zhruba o pět stupňů teplejší než Čechy. Kvůli větrnému počasí je ještě v pátek ve východní polovině území zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. V sobotu a v neděli už budou teploty vyrovnanější,“ upozornil ČHMÚ.
O víkendu a v příštím týdnu, kdy začne nový školní rok, se budou podle meteorologů střídat dny slunečnější s vyššími teplotami a chladnější dny s přeháňkami.