V nížinách napadl první sníh. Sypače vyrazily do terénu, silnice jsou sjízdné

Silnice v Plzeňském kraji vyjela udržovat veškerá technika zimní údržby. Všechny vozovky jsou sjízdné, provoz je všude plynulý, problémy nehlásí ani policie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česko zasypal sníh. Pozor také na náledí. Co dělat při řízení, radí řidičům šéf BESIPu Martin Farář

„Do pěti centimetrů sněhu napadlo ve vyšších polohách Šumavy (Klatovsko), Českého lesa (Domažlicko a Tachovsko), ale i v Brdech ve směru na Rožmitál, například kolem Míšova (jih Plzeňska), takže už to bylo i na radlici," uvedl dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička.

Těžký sníh na Tachovsku ohýbal stromy a lámal větve. Silničáři museli k jejich odstranění dokonce povolat hasiče. Stejně jako v Plzeňském i v Karlovarském kraji začal padat sníh už v neděli odpoledne, na prohřátých silnicích tam ale rychle odtával.

V Plzeňském kraji udržují silničáři v zimě přes 5000 kilometrů silnic, a to 4600 kilometrů krajských komunikací II. a III. třídy a smluvně také 426 kilometrů státních silnic I. třídy.

Jihočeský kraj

Slabá vrstva ujetého sněhu ležela ráno na některých komunikacích na jihu Čech. Silničáři museli na Prachaticku vyjet na úsek dálnice D3 z Veselí nad Lužnicí směrem na Prahu.

Zelená vlna Zelená vlna během dne přináší informace z dopravy. Pokud i vy narazíte na nějaký problém, třeba právě kvůli náledí, volejte na bezplatnou linku 800 553 553. Dejte vědět ostatním řidičům, kde si mají dát pozor.

Jen se zvýšenou opatrností bylo ráno sjízdných zhruba 40 procent silnic v okresech Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Prachatice, řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavla Pulcová.

V jižních Čechách bude podle předpovědi meteorologů v pondělí převážně velká oblačnost, na většině území sněhové přeháňky, v nejnižších polohách smíšené. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od dvou do pěti stupňů Celsia, na horách v tisíci metrech kolem jednoho stupně pod nulou.

Olomoucký kraj

Na Červenohorském sedle v Olomouckém kraji napadlo do deseti centimetrů sněhu. „Stále sněží a silnice přes sedlo je s opatrností sjízdná," řekl ráno dispečer společnosti Stavby, opravy a údržba silnic.

Několik centimetrů nasněžilo ve vyšších polohách i jinde na Šumpersku a Jesenicku, silnice tam jsou po chemickém posypu už holé a mokré.

Liberecký kraj

V horských oblastech v Libereckém kraji napadlo do rána až deset centimetrů sněhu. Silnice jsou ale většinou jen holé a po chemickém ošetření mokré, místy hlavně v horách mohou být na silnicích zbytky rozbředlého sněhu.

Letošní rok se zařadí mezi tři nejteplejší v dějinách měření. Překonají ho jen dva předešlé Číst článek

Motoristé by podle něj měli počítat se sněhovými přeháňkami a v polohách nad 400 metrů nad mořem se sněžením.

Celkem silničáři v zimě udržují 2007 kilometrů silnic druhých a třetích tříd, zcela bez údržby zůstane letos v zimě jen asi 69 kilometrů.

Přibylo silnic, které jsou osazeny značkou zimní výbava, na které mohou vjet motoristé od 1. listopadu do 31. března pouze se zimními pneumatikami bez ohledu na počasí. V Libereckém kraji je takto označeno 12 silnic většinou třetí třídy v Jizerských horách a Krkonoších, ale i několik úseků silnic druhé třídy.

Vysočina

Až pět centimetrů napadlo v noci na Žďársku na Vysočině. Silničáři sníh odstraňovali pomocí 24 pluhů, dvě radlice zasahovaly v okolí Sněžného a Tří Studní. Ráno už byly všechny silnice sjízdné bez omezení.

Během pondělí má být v kraji podle meteorologů převážně zataženo, během dne bude proměnlivá oblačnost s místními přeháňkami, od nadmořské výšky 400 metrů většinou sněhovými. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou jednoho až čtyř stupňů Celsia. Foukat má čerstvý severozápadní až severní vítr rychlostí místy v nárazech přes 50 kilometrů v hodině.

Ústecký kraj

V Krušných horách, hlavně na Chomutovsku a Mostecku leží na komunikacích nižších tříd zbytky rozbředlého sněhu. Dálnice D8 a silnice první třídy v Ústeckém kraji byly ráno po chemickém ošetření mokré.

Dopravu v kraji nekomplikuje žádná vážnější nehoda, ve středních a vyšších polohách se během rána ale může tvořit náledí. K opatrnosti silničáři nabádají v Krušných horách.

V Ústeckém kraji bude v pondělí podle meteorologů zataženo, postupně proměnlivá oblačnost, občas s přeháňkami, v polohách nad 400 metrů sněhovými. Na horách může sněžit trvaleji. Nejvyšší teploty vystoupí na tři až šest stupňů Celsia, na horách na minus dva až plus jeden stupeň.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách sněžilo na Rakovnicku a Příbramsku, silničáři poslali do terénu asi pět sypačů. Silnice ve středních Čechách jsou sjízdné, náledí se netvoří.

Královéhradecký kraj

Také v Královéhradeckém kraji v noci na pondělí sněžilo. Na silnicích ve vyšších polohách na Trutnovsku, Jičínsku, Náchodsku a Rychnovsku zůstává rozbředlý sníh. Všechny silnice byly ale ráno s opatrností sjízdné. Na hřebenech Krkonoš teplota klesla pod minus pět stupňů Celsia.

Na horách hradeckého kraje by podle meteorologů mohlo být v pondělí sněžení trvalejší. „Na horách by se mohly tvořit sněhové jazyky, na hřebenech i závěje," uvedli meteorologové. V nižších polohách se čeká zataženo až oblačno, místy s přeháňkami, a to i sněhovými.

Pokuta za letní pneumatiky

Řidiči už potřebují zimní pneumatiky s minimálně čtyřmilimetrovým vzorkem. Jsou povinné od 1. listopadu do 31. března, pokud je náledí nebo sníh, případně se dá očekávat, že takové počasí nastane.

Kdo pojede na letních pneumatikách a způsobí nehodu, bude mít problém s pojišťovnou, která může krátit pojistné plnění. Při silniční kontrole hrozí řidiči za jízdu na letních gumách pokuta až 2 500 korun.

„Řidiči by se měli na cestu pořádně připravit. Na vozidle by měli mít zimní pneumatiky, rozhodně by neměli vyrážet na letních pneumatikách, protože to je opravdu hazard se životem. Do auta by si také měli vzít sněhové řetězy, může se hodit i tažné lano,“ vyjmenovává ve vysílání Radiožurnálu šéf BESIPu Martin Farář.

Při jízdě je pak podle něj důležité opatrnost, brždění s předstihem a dodržování velké rozestupy mezi vozidly. Vůz se totiž může dostat do smyku, který řidiči nemusí zvládnout.

„Když přijde smyk, tak jednou ze základních věcí, kterou řidiči dělají, je, že dupnou na brzdu. To je ale špatně. Měli by si uvědomit, že v ideálním případě musí sešlápnout spojku, v případě automatu dát nohu z plynu, a nechat auto zpomalit,“ doplňuje Farář.