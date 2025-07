V noci jen 80 kilometrů za hodinu. Na části obchvatu Frýdku-Místku platí další omezení rychlosti

Sto přes den a osmdesát přes noc. Nové omezení platí kvůli nadměrnému hluku od špatných mostních závěrů. Podle magistrátu ale omezování rychlosti problém neřeší a obává se návratu aut do města. Snížená rychlost bude platit, dokud silničáři nevymění mostní závěry a nepostaví protihlukové stěny. Frýdek-Místek 16:28 16. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Město s omezováním provozu na obchvatu nesouhlasí (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V životě bych neřekl, že ty přechody budou tak slyšet. Osmdesátka pomohla, ale jsou to rány jako hrom. Co udělá náklaďák ve stovce, to jsou rány. Už když se to stavělo, tak jsme nechápali, proč se tam nedaly zábrany,“ říká Pavel Palát ze Starého Města. Bydlí vzdušnou čarou asi 400 metrů od mostu přes řeku Morávku, kde právě probíhá rekonstrukce.

Město s omezováním provozu na obchvatu nesouhlasí. Na sociálních sítích rozhodnutí Dopravního a energetického stavebního úřadu označilo za šikanu. „Byly tady i návrhy, které měly jít i na 70 nebo 60 kilometrů za hodinu, na zúžení na jeden pruh a hrozilo i, že by se průtah zavřel,“ říká primátor Frýdku-Místku Petr Korč z hnutí Naše město F-M.

Tyto možnosti byly podle úřadu spíše možnými extrémy, které by mohly nastat. „Měly poukázat na potenciální krajní důsledky liknavosti v řešení tohoto problému a měly spíše motivační charakter, než že by byly míněny vážně. Jejich cíl byl, aby byla problému věnována náležitá pozornost,“ napsal ředitel DESÚ Martin Kozák.

Podle primátora Frýdku-Místku ale snížení rychlosti samotný problém s hlukem neřeší. „Tady nám hrozí, že omezíme jízdu po obchvatu, nepomůžeme těm zasaženým hlukem a vrátíme dopravu do centra. To by bylo nepřípustné, město na obchvat čekalo desítky let,“ říká Korč.

Snížená rychlost platí na asi kilometrovém úseku a dodržování hlídají radary. Podle mluvčího Ministerstva dopravy Františka Jemelky jsou ale obavy z návratu dopravy zpět do města zbytečné.

„Na takto krátkém úseku to představuje zdržení v řádu desítek sekund. Je otázka, zda se řidičům při takto krátkém omezení vyplatí do města sjíždět,“ míní Jemelka.

To podle ministerstva dopravy ukazují i údaje ze sčítačů dopravy. Ředitelství silnic a dálnic už předalo Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu ke schválení dokumentaci na stavební úpravy mostu, které by hluk snížily.