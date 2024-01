V noci v Česku silně mrzlo. Na silnicích v horských oblastech zůstává sníh, večer hrozí ledovka

V noci v Libereckém kraji v nížinách silně mrzlo, teplota místy klesla až k minus 15 stupňům Celsia. Na silnicích zejména v horských oblastech je sníh. Sněžit by mělo znovu začít odpoledne, večer hrozí ledovka, vyplývá z údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Na Vsetínsku mohou vozovky místy namrzat, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V Královéhradeckém kraji klesla ve středu ráno teplota až k minus 20 stupňům. Liberec/Zlín 7:46 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, večer se může tvořit silná ledovka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V druhé polovině dne očekáváme pět až deset centimetrů nového sněhu. Večer se místy bude tvořit ledovka, i silná, zejména v jižní polovině kraje,“ uvedla v předpovědi pro Liberecký kraj meteoroložka Lenka Došková.

K večeru by se teplota v kraji měla dostat až k jednomu stupni Celsia, na horách bude maximálně nula.

#pocasi Dnes odpoledne a večer může počasí komplikovat situaci v dopravě, ale i v dodávkách elektřiny. Sněžení, které odpoledne přijde od jihozápadu se bude měnit v déšť a ten může na některých místech namrzat a tvořit poměrně silnou vrstvu ledovky.



Pod tíhou ledovky se mohou… pic.twitter.com/9h1Id9Qg22 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 17, 2024

V noci na středu bylo v Libereckém kraji chladněji v níže položených oblastech.

K minus 15 stupňům klesla teplota ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku, Jablonném v Podještědí a Českém Dubu na Liberecku a dokonce minus 16 bylo ráno na stanici v Sedmihorských mokřadech v Českém ráji.

Na horách byly teploty k ránu mezi minus pěti až minus osmi stupni Celsia.

Na hlavních silnicích prvních tříd v horských částech Jablonecka a Semilska je rozbředlý sníh či jeho zbytky, na vozovkách nižších tříd v Jizerských horách a Krkonoších je ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

V Česku hrozí od středečního odpoledne silná ledovka, sever a severozápad Čech zasype sníh Číst článek

Silnice třetích tříd v Lužických horách na Českolipsku jsou proplužené a některé úseky zledovatělé a kryté posypem.

Pro nákladní auta nad šest tun je nadále nesjízdné Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku, silnice třetí třídy zůstane pro kamiony uzavřená do odvolání.

Zlínský kraj

Vozovky na Vsetínsku mohou ve středu ráno místy namrzat. Ve vyšších polohách a v úsecích, které silničáři v zimě neošetřují chemicky, na nich zůstává uježděná vrstva sněhu, místy i led.

V některých lokalitách okresu se navíc mohou tvořit sněhové jazyky. Silničáři vozovky průběžně ošetřují posypem, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností.

Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Opatrnost je namístě i při jízdě po silnicích na Zlínsku, které jsou většinou holé, suché a vymrzlé.

Bez omezení jsou sjízdné vozovky na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku, které byly ráno taktéž holé, suché a vymrzlé, ve vyšších polohách Kroměřížska po chemickém ošetření mokré.

Kluzkou vozovku mohou řidiči nadále očekávat na silnici III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, která přes zimu není udržovaná. V minulých dnech se na ní vytvořila ledovka.

Na horách má tento týden napadnout přes 30 centimetrů sněhu. V Česku hrozí vznik ledovky Číst článek

Námraza je na silnici I/35 ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku a na silnici II/493 u Petrůvky na Zlínsku. Na silnici I/49 u Zádveřic-Rakové na Zlínsku komplikuje provoz nehoda dodávky a osobního auta.

Ve Zlínském kraji bylo ve středu ráno většinou polojasno až oblačno, na některých místech i skoro jasno až jasno bez srážek. Foukal slabý vítr. Teploty se pohybovaly od minus devíti do minus jednoho stupně Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude ve středu v regionu zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle s mrznoucími mlhami. Postupně by mělo být zataženo, večer místy s občasným deštěm, ojediněle s možností namrzání.

Nejvyšší teploty vystoupají na nulu až tři stupně Celsia, večer se podle meteorologů bude oteplovat. Vát by měl slabý, ve vyšších polohách a přes den i na ostatním území kraje mírný jižní vítr, místy s nárazy zhruba do 55 kilometrů v hodině.

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj ve středu ráno po týdnu opět zasáhly silné mrazy. Nejchladněji bylo v Orlickém Záhoří na Rychnovsku a v Adršpachu na Náchodsku, kde teploty klesly k minus 20 stupňům Celsia.

Obě místa patří tradičně k nejchladnějším lokalitám v kraji. Velmi silný mráz pod minus 15 stupňů byl ve Zdoňově a v Broumově na Náchodsku a v Lázních Bělohrad na Jičínsku, vyplývá z dat meteorologů.

Silnice I.tř. a dálnice v kraji jsou po chem. ošetření mokré, nasolené. Pozor na namrzání mostů. Aktuální varování před ledem a náledím platí pro I/14 Vrchoviny, I/11 Vamberk, I/16 Horka u Staré Paky, I/33 Černožice. ❄️Jezděte velmi opatrně❄️ pic.twitter.com/YUVzsEDlHe — ŘSD Královéhradecký kraj (@RSD_KHradecky) January 16, 2024

Na horských cestách a na vedlejších silnicích v kraji ve středu ráno ležela vrstva uježděného sněhu.

Na Rychnovsku může silný vítr na silnicích tvořit sněhové jazyky a závěje. Hlavní silniční tahy v kraji byly ve středu ráno bez sněhu.

Většina měřicích stanic v kraji ráno zaznamenala teploty od minus sedmi do minus deseti stupňů Celsia. Na horách bylo od minus deseti do minus třinácti stupňů. Sněžka měla ráno minus jedenáct stupňů.

Přes den by se mělo výrazně oteplit. Odpoledne by do kraje od jihozápadu mělo přijít sněžení, které bude večer přecházet do deště, místy i mrznoucího.

Meteorologové vydali výstrahu před ledovkou, která se může tvořit od středečního odpoledne do čtvrtečního rána.

Ve středu večer by se teploty mohly pohybovat od jednoho do čtyř stupňů nad nulou.