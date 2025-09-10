V novojičínské nemocnici spustili lineární urychlovač za 120 milionů, onkologická péče bude šetrnější

Nemocnice Agel v Novém Jičíně v úterý uvedla do provozu nový lineární urychlovač. Moderní technologie umožní přesnější a šetrnější ozařování. Český rozhlas Ostrava o novém léčebním přístroji mluvil s primářem oddělení radioterapie Marcelem Matzenauerem.

Lineární urychlovač na onkologii v Chebu

Lineární urychlovač (ilustrační foto) | Foto: Andrea Strohmaierová | Zdroj: Český rozhlas

K léčbě kterých nemocí je lineární urychlovač vhodný?
Budeme jej využívat u pacientů se solidními nádory. Jde nejčastěji o nádory prsu, prostaty, nádory plic a další.

Urychlovač přinese zejména zvýšení komfortu pacientů s ohledem na kratší čas, který stráví na přístroji, samozřejmě při zachování maximální přesnosti.

V čem je nový urychlovač lepší?
Do praxe přináší řadu moderních technologií, zejména systém snímání povrchu pacienta, který spolu s rychlejším a pokročilejším zpracováním obrazu zkrátí čas, který je nutný pro optimální nastavení pacienta.

Zároveň sám disponuje přístrojem, který můžeme využívat i k přípravě samotného ozařování, nejenom k ověření polohy pacienta.

Jak vám pomůže umělá inteligence?
Umělou inteligenci už v praxi využíváme v průběhu přípravy samotného ozařovacího plánu. Je schopna nám asistovat se zakreslením zdravých orgánů, které se snažíme maximálně šetřit.

Ošetřující lékař potom všechno kontroluje, schvaluje a věnuje se více přípravě a zakreslování samotného nádorového objemu.

