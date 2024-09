V odvolání Bartoše vidím snahu přesvědčit voliče, soudí poslankyně Urbanová ze STAN

Končící předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že neplánuje Starosty vyzvat k odchodu z kabinetu, ačkoliv s nimi Piráti tvořili volební koalici. Poslankyně za Starosty Barbora Urbanová Radiožurnálu řekla, že odvolání Bartoše vnímá ze strany premiéra jako „snahu přesvědčit voliče, že vláda chce plnit svoje sliby.“ „Nemyslím, že by někdo v ODS viděl za roh,“ dodala ke spekulacím, že ODS si uvolňuje ruce pro sbližování s hnutím ANO. Rozhovor Praha 14:01 25. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně Barbora Urbanová (STAN) | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Porušil premiér koaliční smlouvu, jak tvrdí Piráti?

Nedomnívám se. Určitě má právo na to, aby se zachoval podle zákona. Nicméně si myslím, že z lidského hlediska, a tak nějak z hlediska koaličního klidu, by bývalo bylo lepší, kdyby o tom rozhodnutí informoval dříve a kdyby se mohlo projednat. Protože jak vidíme, odvolání odstupujícího předsedy jedné z koaličních stran způsobilo velké pnutí a emoce ve všech stranách.

Vy jako hnutí STAN Piráty v tom odchodu z vlády následovat nebudete? Neplatí to, co kdysi bylo vaše společné moto „spolu do vlády, spolu do opozice“?

Tohle společné moto bylo vyřčeno v nějakém kontextu. Nicméně samozřejmě ctíme, že jsme v celé té vládní misi byli společně, to určitě ano. A i proto čekáme na jednání našeho předsedy Víta Rakušana s Ivanem Bartošem, aby se prodiskutoval postup. Nechci vzkazovat přes média nějaká silná slova a silné výroky o postupu, o kterém nevím, jestli se stane.

Naše předsednictvo zasedá odpoledne, bude mít tiskovou konferenci i k této situaci. Osobně se domnívám, že bychom spíše měli klidnit emoce a předvést, že se dokážeme chovat jako dospělí lidé a že dokážeme dále vládnout z této zemi.

Berete odchod Pirátů z kabinetu jako hotovou věc? Není možné to celé ještě nějak urovnat?

To je spíš otázka na Piráty. Věřím, že se necítí moc komfortně v situaci, která byla vyvolána, ať už výsledky krajských voleb, odstupem Ivana Bartoše z vedení strany, tak s tím, jak se zachoval premiér.

A jak jsem říkala, naprosto lidsky chápu, že je to mohlo rozhodit, že je to mohlo naštvat, ale pokud to všichni projednáme s klidnými hlavami a bez emocí, věřím, že najdeme nějakou možnost, jak pokračovat dál. Ale jak říkám, to je na rozhodnutí Pirátské strany.

Piráti se obávají, že si ODS uvolňuje ruce pro sbližování s hnutím ANO. Vidíte to podobně?

Nemyslím si, že se tak stane ještě v tomto volebním období, že to má až takové dalekosáhlé následky. Vidím v tom spíš snahu přesvědčit nejen naše voliče, ale všechny občany téhle země, že tahle vláda chce plnit svoje sliby a chce to dělat vážně, a třeba že digitalizace stavebního řízení je pro ně zásadní věc.

Nemyslím si, že by kdokoliv v ODS viděl za roh. A upřímně řečeno, některá tvrdá vyjádření směrem k ODS, ke koaličnímu partnerovi, se kterým jsme tady společně tři roky vládli, jsem na té úterní tiskové konferenci nepochopila a myslím, že byla vyřknuta ve velkých emocích.