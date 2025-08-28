V Olomouckém kraji silně fouká. Hasiči odstraňují spadlé větve a uvolněné střechy

Pět desítek událostí evidují ve čtvrtek hasiči v Olomouckém kraji v souvislosti se silným větrem. Na několika místech odstraňují popadané stromy a větve či zabezpečují uvolněné střechy. Informovala o tom mluvčí hasičů Lucie Balážová.

„Zasahujeme v Litovli a v Mladějovicích na Olomoucku, kde vítr poškodil střechy na dvou rodinných domech. Zabezpečíme je tak, aby plechové části nehrozily pádem,“ popsla Balážová.

V Lazníkách na Přerovsku a v Hlubočkách u Olomouce hasiči odstraňují stromy spadlé na dráty elektrického vedení.

Na dálnici D35 hasiči asistují u dvou dopravních nehod nedaleko Palonína na Šumpersku, kde jsou kvůli spadlému stromu poškozená vozidla. „Komunikace je průjezdná jedním jízdním pruhem, řidiče prosíme o ohleduplnost,“ dodala Balážová.

