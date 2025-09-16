V Opavě začíná bourání mostu, který zničila povodeň, a stavba nového. Ulice Ratibořská je uzavřena
V Opavě je pro veškerou dopravu uzavřena rušná Ratibořská ulice. Stavební firma tam začala odstraňovat provizorní ocelové přemostění, které po loňských povodních nahradilo zbouraný betonový most. Cílem je postavit úplně novou trvalou konstrukci přes řeku Opavu. Ředitelství silnic a dálnic potvrdilo, že veškeré práce potrvají zhruba do konce listopadu.
V úterý začíná bourání mostu. Většina obyvatel Opavy oslovených Českým rozhlasem Ostrava se na nový trvalý betonový most těší i za cenu těžkostí s dopravou.
Ocelové dočasné přemostění zmizí a hned potom se začne pomalu nasouvat most nový, staví se v těsné blízkosti a bude mnohem lepší, mírně klenutý a o něco vyšší, potvrzuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
„Most, který tam nainstalujeme jako definitivní, bude mít technickou životnost 100 let a bude zhruba o půlmetru vyšší. Zajistí odolnost vůči minimálně stoleté vodě a jeho váha, kterou budeme přesunovat, je 1800 tun,“ dodává.
Nový most zatím spotřeboval 580 kubíků betonu. Milimetr po milimetru se bude posunovat s maximálním důrazem na přesnost. Hotovo musí být zhruba za 70 dní. Bude to takový „stavbařský kvapík,“ říká Ondřej Řezníček ze stavební firmy.
„Pod mostem dole se teď vytváří tzv. pojezdová dráha, je tam udělaný železobetonový základ, na něm si představte, že jsou, zjednodušeně řečeno, kolejnice. Až se most předepne, tak se na kolejnice posadí. Z jedné strany jsou hydraulické lisy nebo táhla a most se na jedné i na druhé straně přes táhla zasouvá do definitivní pozice,“ vysvětluje Řezníček.
Původně měla být Ratibořská ulice, po které denně projede až devatenáct tisíc aut, uzavřená osm měsíců. Tuto dobu se podařilo zkrátit na čtvrtinu. Po městě vedou objížďky, nápor už teď zažívají další mosty i části městského obchvatu a změněné trasy má i hromadná doprava. Koncem listopadu už se ale projedou po novém mostě první auta.