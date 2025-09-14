V Oseku na Teplicku chtějí obnovit klášterní zahrady. Veřejnosti se otevřely při sousedských dožínkách
Mimořádně otevřené klášterní zahrady v Oseku na Teplicku navštívily v sobotu stovky lidí. Přišli místní i z celého okolí. Návštěvníci se do zahrad dostali při sousedských dožínkách. Pořadatelé připravili i další program.
„Tohle je mišpule. To jste vzala tady u jednoho vchodu do kláštera a dělají se z toho výborné džemy,“ vysvětluje za pořadatele Markéta Soukupová návštěvnici Hildegardě Stančekové.
00:00 / 00:00
Mimořádně otevřené klášterní zahrady v Oseku na Teplicku navštívily v sobotu stovky lidí. Dostali se tam díky sousedským dožínkám. Navštívila je i redaktorka Jana Vitásková.
Je sice místní, ale v klášterních zahradách je poprvé. „Moje maminka se tady učila, pracovala hlavně na zahradách, tak jsem je chtěla vidět,“ říká.
Zahrady nejsou běžně přístupné, spolek je otevírá po dohodě s Cisterciáckým opatstvím.
‚Nedoceněný klenot‘
Teťjana z Teplic upekla banánový chléb pro sousedský stůl a zrovna pije mošt, který vedle lisuje Michal Král. „Máme tady ruční drtič, vedle toho máme ruční lis a je to docela atrakce. Děti to tu mají rády, takže jak jsme začali, tak se sem hned vrhly a začaly všechno drtit, moštovat a lisovat,“ směje se Král.
‚100 let dětské psychiatrie.‘ Klášter v Opařanech se při Dnech evropského dědictví otevírá veřejnosti
Číst článek
A taky ochutnávat. To je nedílnou součástí akce, kterou pořádá spolek Klášterní zahrady. Ten má podle Krále za cíl pomoct se zvelebením zahrad kláštera. O to se zasazuje také Dana Šestáková, jedna ze zakládajících členek spolku: „Podle mého osobního názoru je to nedoceněný klenot Ústeckého kraje.“
„Obnova zahrad bude na dlouhá léta, ale jednou se začít musí. My jsme chtěli být ti, kdo to iniciuje, kdo rozpoutá debatu a kdo přizve hráče k jednomu stolu, aby se peníze našly a abychom tady v Ústeckém kraji tu nádheru měli zase zpátky,“ přeje si Šestáková.
Klášterní zahrady vidělo díky sousedským dožínkám několik stovek lidí.