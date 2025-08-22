V Ostravě hoří hala s odpadem. Platí třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu
V Ostravě-Třebovicich zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal. Vyhlášen byl třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Nasazena je výšková technika, sdělila novinářům mluvčí moravskoslezských krajských hasičů Petra Lukášová.
Informaci o požáru dostalo operační středisko hasičů v pátek po páte hodině ranní. Na zveřejněných fotografiích jsou vidět plameny šlehající ze světlíků na střeše budovy.
Policie navrhla obžalovat muže, který likvidoval sršně tak, až bazén v Českém Krumlově lehl popelem
Číst článek
„Zásah probíhá jak zevnitř haly, tak i z venku pomocí výškové techniky,“ uvedli hasiči.
Na místě aktuálně zasahuje 17 jednotek. „Požárem je zcela zasažena jedna hala. Ve dvou přilehlých halách probíhá průzkum a hasiči je brání před rozšířením požáru,“ uvedla Lukášová.
Mluvčí hasičů Adam Fojtík sdělil, že k požáru přijela i chemická laboratoř, která změří kvalitu ovzduší. Lidem hasiči doporučují, aby omezili větrání, rozeslali jim hromadné SMS.
Velitel zásahu vyhlásil 3.stupeň požárního poplachu, na místě aktuálně zasahuje 17 jednotek.— HZS Moravskoslezského kraje (@hzsmsk) August 22, 2025