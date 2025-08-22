V Ostravě hoří hala s odpadem. Platí třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu

V Ostravě-Třebovicich zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal. Vyhlášen byl třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Nasazena je výšková technika, sdělila novinářům mluvčí moravskoslezských krajských hasičů Petra Lukášová.

Informaci o požáru dostalo operační středisko hasičů v pátek po páte hodině ranní. Na zveřejněných fotografiích jsou vidět plameny šlehající ze světlíků na střeše budovy.

Zásah probíhá jak zevnitř haly, tak i z venku pomocí výškové techniky, uvedli hasiči.

Na místě aktuálně zasahuje 17 jednotek. Požárem je zcela zasažena jedna hala. Ve dvou přilehlých halách probíhá průzkum a hasiči je brání před rozšířením požáru, uvedla Lukášová.

Mluvčí hasičů Adam Fojtík sdělil, že k požáru přijela i chemická laboratoř, která změří kvalitu ovzduší. Lidem hasiči doporučují, aby omezili větrání, rozeslali jim hromadné SMS.

