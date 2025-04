V Ostravě po 21 letech plánování začíná stavba Černé kostky. Hotovo má být za rok a půl

Po 21 letech plánování začíná v Ostravě stavba nové vědecké knihovny. Místní jí říkají Černá kostka a v devíti patrech nebude ukrývat jen knihy, ale také různé technologie budoucnosti. Budova za peníze z fondů Spravedlivé transformace má vyrůst za rok a půl. Ostrava 11:42 30. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Základní kámen vyrobený z knih zalitých do pryskyřice | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Abych řekl pravdu, tak ani nevím, kde se ten název vzal. Navrhli jsme černou kostku ve vodní ploše, lapidární tvar, ale že se tomu začalo říkat Černá kostka, to vzniklo v Ostravě na sociálních sítích. To už je od doby, co Ostraváci tu stavbu přijali,“ říká pro Radiožurnál architekt Ladislav Kuba.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o zahájení stavby Černé kostky

Splnil se mu sen architektů. Jím navržená stavba je slavná, přestože ještě nestojí. Nová knihovna má vyrůst za rok a půl, a díky tomu se po desetiletích peripetií přestěhuje z provizorních prostor v ostravské radnici. Přes 1,2 milionu svazků bude mít ředitelka vědecké knihovny Libuše Foberová pod jednou střechou. A nejen to.

„To, že jsme čekali 21 roků, je v podstatě i výhoda, protože jsme zastihli nové technologie. Bude tam třeba nahrávací a streamovací studio, což teď ze stísněných důvodů není možné,“ popisuje Foberová.

Stavba Černé kostky může po 21 letech začít. Moderní knihovna v Ostravě bude stát přes 2,5 miliardy korun Číst článek

Budova bude lákat mladé lidi, vysokoškoláky a všechny, kdo chtějí rozumět současnému světu digitálních technologií.

„Tím, jak se život zrychluje, pořád čteme, že nás nahradí AI, tak potřebujeme místo, kde pochopíme, o čem to teda je. Černá kostka by tohle měla nabídnout. Je to místo, kde zjistíte, o co jde,“ říká ředitel Černé kostky Andrej Harmečko.

Technologie zasáhly už do zahájení stavby, kdy se na základní kámen z knih zalitých do pryskyřice neklepalo kladívkem, ale mobilním telefonem se speciální aplikací. Vyzkoušel si to i hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica z hnutí ANO.

Proměna celé lokality

„Je to symbol nejenom změny, ale celkové transformace. Je to velký projekt za dvě miliardy a já věřím, že do 26 měsíců bude hotovo,“ uvedl Bělica.

V okolí Černé kostky rostou podél hlavního bulváru i další pozoruhodné stavby. „Stavíme koncertní sál, rekonstruujeme dům kultury a vzniká tady úplně nová čtvrť, která si myslím za tři až čtyři roky vůbec nebude připomínat to, co tady vidíme dneska,“ popisuje primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS.

Je to vývoj, který má pomoct zastavit odliv talentů z města poznamenaného těžkým průmyslem.

Místo, kde bude obří průhledná krychle černé barvy za rok a půl stát | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas