V Ostravě testují první školní ulici. Před budovu ráno nesmí auta, aby se děti dostaly bezpečně dovnitř
V Ostravě testují první školní ulici ve městě. Před začátkem vyučování před školu nesmí auta, aby se děti dovnitř dostaly bezpečně pěšky. Jestli se to osvědčí, zavede radnice ranní zákaz pro auta natrvalo.
Běžně to před školou podle žáků živé není. „Jezdí tu hodně aut. Musíme mezi nimi přebíhat, málem už nás tu auta přejela,“ říká pro Český rozhlas Ostrava jedna ze žaček.
„Jsem v pohodě. Už má věk na to, kdy musí nastartovat svoji samostatnou cestu do školy,“ říká Vácalv Potuček, který už se nebojí svého syna vysadit kus od školy.
Všichni o testování věděli dopředu, aby nikdo nebyl zaskočený. „Byli jsme překvapení, že reakce byly majoritně spíše pozitivní než negativní,“ říká Zdena Kavanová z městské architektonické kanceláře Mapa.
Takhle to bude fungovat celý týden. „Pokud se tenhle pilot osvědčí, tak je to o nějakém větším dlouhodobějším řešení, tady v případě Kosmonautů se nabízí, jestli vůbec tato ulice pro auta dává smysl,“ říká místostarosta obvodu Ostrava jih Radim Ivan z ODS, který už plánuje, co dál.
V druhé polovině září se ve školní ulici natrvalo promění i příjezd k nedaleké základní škole Šeříkova.