V ostravském bytě vybuchla neznámá látka. Hasiči evakuovali devět lidí, jedna žena skončila v nemocnici

Zatím neznámá látka explodovala v bytě okolo 15. hodiny. Následně začalo hořet. „V bytě v době výbuchu nikdo nebyl. Oheň jej značně poškodil. Z ostatních bytů jsme s pomocí vyváděcích masek zachránili devět osob. Jedna žena byla převezena do nemocnice. Podle našich informací utrpěla šok,“ řekl mluvčí.

Dodal, že byt, kde exploze nastala, je neobyvatelný. Do ostatních bytů se už obyvatelé mohli vrátit. Policisté a hasiči nyní zjišťují, co v bytě explodovalo. Zda to byl plyn, není jasné. „Na určení příčiny je ještě brzy,“ řekla mluvčí policie Zlatuše Viačková. Známa zatím není ani škoda, která vznikla.