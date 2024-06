V Pardubicích v době nehody nefungovalo ani jedno zabezpečovací zařízení. ‚Analyzujeme to,‘ říká ministr

Rozhovor s ministrem dopravy Kupkou (ODS)

Šéf správy železnic už v pátek při slavnostním otevírání tohoto úseku řekl, že už je nainstalovaný nový systém ETCS, ale že s jeho zprovozněním se počítá od září. Bylo tam v tuto chvíli nějaké jiné funkční zabezpečovací zařízení?

Systém je obvyklý i v jiných stanicích. V některých navíc funguje reléové zabezpečení, které umožňuje prostřednictvím komunikace do kabiny strojvedoucího zpátky promítnout informaci o stavu návěstidel. Nicméně tak, jak může dojít k přehlédnutí návěstidla samotného, tak může dojít samozřejmě k přehlédnutí i této informace.

A v tomto úseku, kdy se stala nehoda, bylo toto v provozu?

V tomto případě to v provozu nebylo a je to dáno přípravou systému ETCS, který míří k vyšší formě zabezpečení a to je hlavní úkol správy železnice a ministerstva dopravy.

Já se zeptám možná ještě trochu jinak. Odborník na zabezpečení železnice Petr Nachtigal z Pardubické univerzity Českému rozhlasu před chvílí řekl, že v tomto inkriminovaném úseku, kde bude brzy zavedeno ETCS, už při rekonstrukci nebyl instalován starý zabezpečovací systém. Je to pravda?

My ještě prověřujeme, v jakém úseku přesně je už v tuto chvíli nachystáno ETCS, které se chystá ke zpuštění. Znovu zdůrazňuji, že jde výhradní provoz, který bude znamenat vyšší zabezpečení v tom, že všechny vlaky, které se vydají na trať, budou muset povinně fungovat v režimu ETCS. Tomu předchází ještě jakýsi pilotní provoz….

Pardon, já se omluvám, ale to jste říkal. Já tomu samozřejmě rozumím, ale tím spíš se ptám. Je to opravdu tak, že při rekonstrukci už se natolik počítalo se zprovozněním ETCS a všemi komplikacemi, o kterých jste mluvil, že už tam nebylo nainstalováno staré zabezpečovací zařízení? Jinými slovy, znamená to, že v tuto chvíli je na hlavním koridoru úsek, kde vlastně žádné zabezpečovací zařízení není?

Je to hodně technický problém. Na některých místech takové zařízení skutečně nefunguje, na některých místech ano. Proto také Česká republika investuje do zabezpečování ETCS a tím směrem míří miliardy korun. Co se týče stavu nádraží v Pardubicích, tak tomu ještě věnujeme pozornost, abychom analyzovali, v jaké podobě přesně to bylo funkční. A hlavně, jak by mohlo zabránit středeční situaci. Jak znovu zdůrazňuju, jedině systém ETCS umožní reálně zabránění střetu tím, který zasáhne do brzdových systémů těch samotných vozidel.

Budete na to nějak reagovat spolu se správou železnic, třeba právě auditem, jak to vypadá, jestli ještě někde něco nedoplnit. Podniknete nějaké konkrétní kroky?

Podnikneme. Budeme směřovat k tomu, aby se ještě urychlila příprava ETCS a spouštěla se do provozu na pokud možno na co největších úsecích i v tom nevýhradním režimu do konce roku, abychom měli co největší množství odezev i samotných strojvedoucích a aby se mohla co největší část strojvedoucích s tím režimem seznámit, k tomu míříme.