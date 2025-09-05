V pardubickém kostele sv. Bartoloměje usadili nový oltář. Je z pískovce a váží dvě tuny
Pozdně gotický kostel svatého Bartoloměje v Pardubicích, kde je pohřbený Vojtěch z Pernštejna, má nový oltář. Farnost ho pořídila za peníze z veřejné sbírky, lidé na něj přispěli skoro dvěma miliony korun.
Jeho podobu navrhl architekt Josef Pleskot, který se nechal inspirovat samotnou kamennou historickou památkou. Oltář se proto skládá z mohutných pískovcových bloků, které dohromady váží více než dvě tuny. Jeho usazení proto nebylo vůbec jednoduché.
V pardubickém kostele sv. Bartoloměje usadili mohutný pískovcový oltář. Jeho podobu navrhl architekt Josef Pleskot.
Usazování pískovce
„My jsme dovezli kompletní sestavu oltáře včetně podstavce. Přes zdvihací zařízení probíhá osazování prvků na dané místo,“ říká stavbyvedoucí Martin Melichar, který má na starosti samotné usazování oltáře. Všechno musí sedět přesně na milimetry.
Oltář váží více než dvě tuny a tvoří ho dva bloky z pískovce, který architekti dlouho vybírali. „Jedná se vlastně o vyhnánovský pískovec, který patří mezi nejkvalitnější v České republice. Ten výběr vlastního bloku probíhal poměrně dlouho, protože ten blok nesmí obsahovat nějaké vady, kazy, tzv. štychy,“ dodává Martin Melichar.
A architekt Lukáš Pavlík ho ještě doplňuje: „Ten kámen byl vybrán pro svoji texturu a barvu, která dobře zapadá do interiéru kostela.
Autorem návrhu proměny je architekt Josef Pleskot. I když jde o moderní pojetí, nechal se inspirovat samotnou památkou. „Znamená to vlastně takovou proměnu, aby se ten, kdo bohoslužbu slouží, dostal blíže k lidu, aby se dostal do centra, aby vznikla nějaká interaktivní pozici nebo synergie mezi věřícími a panem farářem.“
V oltáři bude relikvie
Jak bude nový liturgický prostor vypadat, to popisuje Lukáš Pavlík: „Celá ta úprava se skládá z liturgického ostrova, což je kamenná zvýšená část podlahy, na které bude umístěn sokl a na něm ten hlavní oltářní kámen.“
Do oltáře se bude ukládat relikvie svatého Bartoloměje. Pavlík dodává, kde bude umístěna: „Je to navrženo ve spolupráci s architekty a relikvie přijde přesně do středu, do horní strany oltáře, do vyfrézovaného otvoru a speciální dózy, která na to bude vyrobena.“
Na pískovcový oltář přispěli téměř dvěma miliony korun soukromí dárci ve veřejné sbírce, tu zorganizovala římskokatolická pardubická farnost v čele s arciděkanem Janem Uhlířem.
Kostel svatého Bartoloměje se otevře pro veřejnost 21. září.