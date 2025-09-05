Černá hora 0:1 Česko

Sledovat online

V pardubickém kostele sv. Bartoloměje usadili nový oltář. Je z pískovce a váží dvě tuny

  • Do kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích přivezli nový mohutný pískovcový oltář | Zdroj: Pardubický kraj

  • Další fotografie (10)

Pozdně gotický kostel svatého Bartoloměje v Pardubicích, kde je pohřbený Vojtěch z Pernštejna, má nový oltář. Farnost ho pořídila za peníze z veřejné sbírky, lidé na něj přispěli skoro dvěma miliony korun.

Pardubice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Jeho podobu navrhl architekt Josef Pleskot, který se nechal inspirovat samotnou kamennou historickou památkou. Oltář se proto skládá z mohutných pískovcových bloků, které dohromady váží více než dvě tuny. Jeho usazení proto nebylo vůbec jednoduché.

Přehrát

00:00 / 00:00

V pardubickém kostele sv. Bartoloměje usadili mohutný pískovcový oltář. Jeho podobu navrhl architekt Josef Pleskot.

Usazování pískovce

„My jsme dovezli kompletní sestavu oltáře včetně podstavce. Přes zdvihací zařízení probíhá osazování prvků na dané místo,“ říká stavbyvedoucí Martin Melichar, který má na starosti samotné usazování oltáře. Všechno musí sedět přesně na milimetry.

Oltář váží více než dvě tuny a tvoří ho dva bloky z pískovce, který architekti dlouho vybírali. „Jedná se vlastně o vyhnánovský pískovec, který patří mezi nejkvalitnější v České republice. Ten výběr vlastního bloku probíhal poměrně dlouho, protože ten blok nesmí obsahovat nějaké vady, kazy, tzv. štychy,“ dodává Martin Melichar.

2:21

Bartoloměj vypadá jako staveniště. Kostel v Pardubicích připravují na nový oltář

Číst článek

A architekt Lukáš Pavlík ho ještě doplňuje: „Ten kámen byl vybrán pro svoji texturu a barvu, která dobře zapadá do interiéru kostela.

Autorem návrhu proměny je architekt Josef Pleskot. I když jde o moderní pojetí, nechal se inspirovat samotnou památkou. „Znamená to vlastně takovou proměnu, aby se ten, kdo bohoslužbu slouží, dostal blíže k lidu, aby se dostal do centra, aby vznikla nějaká interaktivní pozici nebo synergie mezi věřícími a panem farářem.“

V oltáři bude relikvie

Jak bude nový liturgický prostor vypadat, to popisuje Lukáš Pavlík: „Celá ta úprava se skládá z liturgického ostrova, což je kamenná zvýšená část podlahy, na které bude umístěn sokl a na něm ten hlavní oltářní kámen.“

Do kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích přivezli nový mohutný pískovcový oltář | Zdroj: Pardubický kraj

Do oltáře se bude ukládat relikvie svatého Bartoloměje. Pavlík dodává, kde bude umístěna: „Je to navrženo ve spolupráci s architekty a relikvie přijde přesně do středu, do horní strany oltáře, do vyfrézovaného otvoru a speciální dózy, která na to bude vyrobena.“

Na pískovcový oltář přispěli téměř dvěma miliony korun soukromí dárci ve veřejné sbírce, tu zorganizovala římskokatolická pardubická farnost v čele s arciděkanem Janem Uhlířem.

Kostel svatého Bartoloměje se otevře pro veřejnost 21. září.

Naďa Kubínková Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme