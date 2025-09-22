V Paštikách u Blatné se opět line zvuk dvou zvonů. Na nový přírůstek přispěla široká veřejnost i okolní obce
Z kostela svatého Jana Křtitele v Paštikách u Blatné na Strakonicku už se po letech opět nese zvuk dvou zvonů. Na pořízení toho chybějícího se složili lidé, firmy i okolní obce. Pomoct s jeho umístěním musel jeřáb i zkušení řemeslníci.
Zvon má spodní průměr 71 centimetrů a váhu přes 220 kilo. Než ho jeřáb do věže zvedne, musí zvonař Michal Votruba se svými kolegy všechno připravit.
Dostat stovky kilogramů těžký zvon až do věže kostela je i pro zkušené zvonaře výzva. V Paštikách u Blatné jim s instalací pomohl jeřáb, někde ale využívají koně nebo lidskou sílu spojenou s kladkostroji
„Pověsíme kladkostroje, potom zvon vyvezeme z kostela, přendáme ho na jeřáb, jeřáb ho vytáhne nahoru do okna, potom ho kladkostrojem vtáhneme sem do věže a uložíme ho na lůžka. Potom dáme provaz a můžeme prvně zazvonit,“ vysvětluje Votruba.
Jeřáb už je připravený. „Tady se naštěstí jeřáb k věži mohl dostat, i když komplikovaně, ale jsou místa, kam se jeřábem není možné dostat, tak se buď zvony vyndávají nahoru přes ruční mechanismy, přes kladkostroje, nebo jsme i spolupracovali, když se vytahoval zvon koňmi,“ popisuje.
Ve věži už jeden zvon je, ten je tady původní. „Zvon co tady teď chybí, nebyl zrekvírován, ale byl prodán zhruba před 200 lety do jiné obce, protože zvon, co tu visel, neladil se zvonem, který tady je,“ říká Votruba.
Se zvonařem Michalem Votrubou jsme se přesunuli k novému zvonu, který už brzy přijde do věže. „Má dlouhý dozvuk. Myslím si, že se tady krajem ponese pěkně,“ slibuje si.
Veřejná sbírka
Silvie Lehečková je předsedkyně spolku Templum in corde, který se o kostel stará a pořádá v něm různé kulturní akce. Zároveň vyhlásil veřejnou sbírku na pořízení nového zvonu.
„Sbírka pořád běží, je ještě otevřená, i kvůli úpravám, které se teď týkají zavěšení zvonu a s tím spojené stavební a truhlářské práce. Zrovna tak jste si mohli všimnout, že je potřeba vyspravit nové okno, protože když se vyndalo to stávající, tak jsme věděli už dopředu, že zpátky tam to staré okno v dezolátním stavu nepůjde dát a musí se nechat vyrobit nové,“ popisuje Lehečková.
Na všem se podílela taky obec Bezdědovice, potvrzuje nezávislý starosta Jiří Bláha.„Nepřispěli jsme jenom my, ale přispěla i široká veřejnost a okolní obce. A proč je to důležité? Protože to je kulturní památka, která tady nemá v širokém okolí obdoby. Je to zachování pro další generace. Hlavně tady ten zvon scházel a tento by měl být slazený s tím naším, co tady máme,“ říká Bláha.
Pořízení nového zvonu i s jeho instalací vyšlo na zhruba půl milionu korun.