V pátek bude až 17 stupňů. O víkendu se ochladí, může pršet a ve vyšších polohách i sněžit

MEDIAN: Volby by v únoru vyhrálo ANO s 31 procenty. SOCDEM i KSČM by přeskočily lidovce

Druhá ODS by měla 12,5 procenta. A třetí Piráty by volilo 11 procent lidí. Do Sněmovny by prošly ještě SPD s 9,5 procenta, hnutí STAN s devíti procenty a TOP 09 se ziskem 5,5 procenta.