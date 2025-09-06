V pelhřimovské nemocnici zbourali dětský pavilon. Místo něj postavili parkoviště, přibylo 32 míst
Stavba nového parkoviště skončila v areálu pelhřimovské nemocnice. Do provozu by ho měla nemocnice uvést příští týden. Kraj Vysočina do výstavby investoval téměř šest a půl milionu korun. Vzniklo na místě někdejšího dětského pavilonu, který byl ve špatném stavu, popsal krajský radní pro oblast zdravotnictví Jiří Běhounek (Socdem).
„Nakonec se ukázalo, že se ta budova nedá moc rekonstruovat, takže nemocnice přišla s návrhem, že by se udělala demolice a vytvořilo se dalších 32 parkovacích míst. Vypadá to velice pěkně a podařilo se to udělat během letního období,“ uvedl Běhounek.