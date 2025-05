V platnost vstoupila mediální novela. Zvýšila poplatky za Český rozhlas a Českou televizi

České domácnosti budou od čtvrtka platit vyšší poplatky České televizi a Českému rozhlasu. V účinnost vstoupila novela, která také rozšiřuje okruh poplatníků. Poplatky pro veřejnoprávní televizi zvýšila navzdory opoziční kritice a obstrukcím o 15 korun na 150 korun měsíčně za domácnost, pro veřejnoprávní rozhlas o deset korun na 55 korun za měsíc. Praha 9:08 1. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český rozhlas (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Okruh poplatníků norma rozšiřuje o domácnosti s přístupem k internetu, které rozhlasový nebo televizní přijímač nemají. Od poplatků budou naopak osvobozeny firmy do 25 zaměstnanců. Zvýšení poplatků zajistí stabilní a předvídatelné financování veřejnoprávních médií, shodli se s koaliční vládou generální ředitelé obou veřejnoprávních médií Jan Souček a René Zavoral.

Vláda zdůvodnila zvýšení poplatků tím, že nebyly valorizovány v případě televize od roku 2008, v případě rozhlasu od roku 2005. Novela zachovává princip jedné platby za domácnost bez ohledu na počet přístrojů, které mají v držení její členové.

Televize podle Součka už v dubnu po přijetí novely začala připravovat obnovu pořadů, jejichž vysílání z úsporných důvodů pozastavila. Podle šéfa televize Součka se tak do programu vrátí Fokus Václava Moravce, diskusní pořad Zkraje, Interview Plus, Týden v politice, Regiony ČT24 a Archiv ČT24.

‚Pojistka demokracie za deset korun navíc se vyplatí.‘ Senát schválil růst poplatků za veřejnoprávní média Číst článek

Televizní a rozhlasový poplatek se má podle novely do budoucna zvyšovat v závislosti na míře inflace, pokud bude vyšší než šestiprocentní. Jejich navýšení by tak neschvaloval Parlament jako dosud. Opoziční ANO a SPD ovšem slíbily, že v případě vítězství ve volbách poplatky nahradí financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu, což by podle současné koalice fakticky znamenalo jejich zestátnění a podřízení vládnímu vlivu.

Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) by novela mohla okruh poplatníků rozšířit o 600 000. Nárůst poplatků by příjmy televize podle ministra navýšil až o 860 milionů korun ročně, příjmy rozhlasu zhruba o 230 milionů korun za rok. Česká televize loni hospodařila s rozpočtem 7,95 miliardy korun a Český rozhlas s 2,39 miliardy korun. Poplatky u obou veřejnoprávních institucí tvoří většinu příjmů. Pro 3,3 milionu domácností se podle ministra nic kromě zvýšení poplatků nezmění, domácnosti seniorů s tlačítkovými telefony dál poplatky platit nebudou.

Od 1. května 2025 se mění pravidla pro placení rozhlasového poplatku. Více informací zde.