V Plzni začala demolice ‚skleněného pekla‘, na jeho místě vznikne obchodní centrum

V Plzni na Rokycanské třídě naplno začala demolice sedmipatrové budovy, které místní přezdívají „skleněné peklo". Stavba autosalonu Carimex se skleněnými výlohami zůstala kvůli chybějícímu povolení zčásti nezkolaudovaná, v minulosti byla předmětem sporů včetně soudních a přebývali v ní lidé bez domova. Nový majitel se s městem Plzeň domluvil na proměně celého území, která začala demolicí stávajících budov. V úterý 7. května se proto do největší nepovolené stavby v Plzni pustila těžká technika.

„Jedná se o ocelovou konstrukci s železobetonovými stropy a betonovou vyzdívkou. Používáme na to speciální šedesátitunový demoliční bagr s přídavným drapákem. Tím celou konstrukci posupně rozebereme a jednotlivé materiály roztřídíme,“ popsal Karel Lenc, který demolici řídí. Z celého areálu zůstane stát jen myčka a benzinová stanice.

„V červnu po demolici bude následovat jednání zastupitelstva o odprodeji městských pozemků investorovi, který potřebuje dosáhnout na více než 7 tisíc metrů čtverečních. Věřím, že zastupitelé prodej odsouhlasí, aby investor pozemky získal a mohl začít s novou výstavbou,“ uvedl plzeňský primátor Roman Zarzycký.

Dle plánu firmy Intercora a dalších investorů by mělo v létě dojít k položení základního kamene obchodního centra Úslava. To by mělo být hotové příští rok Vánocích. V dalších letech pak na místě vyrostou bytové domy a administrativní budova s kancelářemi.