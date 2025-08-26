V podniku ministerstva obrany se na organizaci zakázek podílela žena odsouzená za jejich manipulaci
Jeden z podniků ministerstva obrany, LOM Praha, ukončil spolupráci se zaměstnankyní, jejímž úkolem bylo administrativně zajišťovat veřejné zakázky. Stalo se tak poté, co se na firmu obrátil s dotazy iROZHLAS.cz. Podle zjištění redakce je dotyčná odsouzená za manipulaci zakázek z předchozího působiště. Podle zatím nepravomocného rozsudku za úplatky ohýbala tendry v pražské městské firmě.
LOM Praha se řadí mezi výrazné firmy tuzemského leteckého průmyslu. Podnik založený ministerstvem obrany se zabývá opravou vrtulníků, soustředí se především na celkové renovace ruských strojů Mi. Firma s obratem dvě miliardy korun dosáhla loni 60 milionů hrubého zisku.
Pád náměstka z vojenské nemocnice. Dostal vyhazov a generální inspekce proti němu vede trestní řízení
Číst článek
Podnik sám poptává služby prostřednictvím zakázek. Shání třeba technologie umožňující údržbu vrtulníků, takový tendr vyhlásil na konci června.
Nabídky přijímal do 6. srpna. Zájemci o soutěž měli komunikovat s Alicí C. (protože není veřejně známá, redakce neuvádí celé jméno), jak stojí na profilu firmy na platformě pro vyhlašování zakázek.
A právě Alice C. je podle zjištění iROZHLAS.cz odsouzená za machinace s veřejnými soutěžemi.
Tendry manipulovala ve firmě Lesy Hlavního města Prahy, jež vedle městské zeleně spravuje vodní toky, rybníky a nádrže. Alice C. podle zatím nepravomocného rozsudku přihrála svému známému Václavovi K. zakázky za 2,8 milionu korun.
Výhoda při zadání zakázky
„Obžalovaná byla rozsudkem soudu prvního stupně shledána vinnou ze spáchání zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,“ potvrdila redakci Barbora Bílková, mluvčí Městského soudu v Praze, jenž bude případ po odvolání odsouzené projednávat ve druhém stupni.
Úkolem Alice C. v podniku Lesy Hlavního města Prahy bylo pomáhat s organizováním menších zakázek, vyzývala potenciální zájemce k účasti v soutěžích či seděla v komisích hodnotících nabídky.
Jenže v pěti tendrech z let 2018 až 2021 oslovila pouze jednoho účastníka, právě svého známého, který je díky tomu získal. Ten jí za to vyplatil 370 tisíc korun.
„Obžalované byl uložen trest odnětí svobody 36 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu 48 měsíců a peněžitý trest 200 tisíc korun,“ popsal redakci trest pro Alici C. Josef Mana, místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 10, jenž ženu letos v březnu uznal vinnou. Odvolací Městský soud v Praze dostal spis k případu minulý měsíc.
LOM Praha o kauze nevěděl
Alice C. nastoupila do LOM Praha loni v dubnu. V té době už byla obviněná, policie pomalu končila vyšetřování. Podle vyjádření vedoucího kanceláře ředitele podniku Pavla Langa neměl LOM Praha o trestní kauze Alice C. informace. Když se na něj minulý týden v pátek redakce s tímto tématem obrátila, firma obratem konala.
„Zmíněná osoba již v LOM PRAHA nepůsobí. I přesto, že jsme si vědomi skutečnosti, že odsouzení není pravomocné a ctíme presumpci neviny, považujeme účast v trestním řízení za neslučitelnou s výkonem pozice v oblasti veřejných zakázek u státního podniku,“ sdělil iROZHLAS.cz Lang. Pozice prý vyžaduje důvěru, o níž nyní žena přišla.
Podnik se s Alicí C. dohodl na okamžitém ukončení spolupráce uplynulé pondělí. Dotyčná působila v LOM Praha na pozici specialista veřejných zakázek, na starosti měla administraci soutěží. Také zde komunikovala s potenciálními uchazeči či vyřizovala dílčí úkony při výběru dodavatelů.
„Neřekla jsem zaměstnavateli, že taková trestní věc probíhá. Neměl o tom tušení. Stála jsem o to místo a chápala jsem, že taková věc by mi znemožnila šanci ho dostat,“ vysvětlila Alice C. redaktorovi iROZHLAS.cz, který se s ní setkal v pondělí odpoledne po jejím propuštění. Současně prý v té době věřila, že případ skončí v její prospěch a očistí se.
‚Chybu přiznávám‘
Podle nepravomocného rozsudku v pěti výběrových řízeních v podniku Lesy Hlavního města Prahy před nadřízenými jen předstírala, že kontaktovala možné uchazeče o zakázky, jak dostala za úkol. Místo toho zpravila pouze svého známého Václava K., s nímž se stýkala už dříve. Zpravidla šlo o dodávky zahradnických prací.
Odsouzený manažer se podílel na řízení provozu vojenské nemocnice, kolegům z univerzity sebral půl milionu
Číst článek
„Tímto způsobem zcela popřela smysl poptávkového řízení. Eliminovala možnost soutěže vícero subjektů, kterou v rámci posuzování nabídek v hodnoticích komisí, v nichž sama zasedala, jen předstírala pomocí fiktivně vytvořených nabídek dalších subjektů a o dodavateli rozhodovala sama a bez vědomí zaměstnavatele,“ stojí v obžalobě, již soud uznal.
Alice C. si je vědoma toho, co spáchala. Vinu nepopírá. „Ale neztotožňuji se s rozsudkem v celé jeho šíři. Hlavně že jsem od kohokoliv za cokoliv inkasovala peníze,“ uvedla. Zmíněných 370 tisíc korun bylo podle ní půjčkou od Václava K., která neměla se zakázkami nic společného. Vrátila mu ji bezhotovostně předtím, než se o kauzu začala zajímat policie.
Proč ve zmíněných soutěžích kontaktovala jen Václava K., vysvětluje tím, že byla pod časovým tlakem. Zakázky prý měla zadministrovat ve chvíli, kdy bylo potřeba sehnat dodavatele rychle.
A Václav K. poskytoval služby podniku dlouhodobě a s dobrými referencemi. „Chybu přiznávám, poučila jsem se z ní. Teoreticky očekávám možnost snížení pokuty,“ popsala, proč se proti verdiktu odvolala.