V polích u Bílovce stojí unikátní větrný mlýn. V sezoně nabízí prohlídky i s mlynářem

V okolí Bílovce dřív stávaly desítky větrných mlýnů. Tehdejší bílovecký okres dokonce držel v jejich počtu primát. K roku 1890 jich tam bylo přes padesát. Do dnešních dnů se dochoval jen tento jediný. Postupnou rekonstrukcí se mlýn víc a víc přibližuje stavu, kdy ještě klapal. Vizí je moct ho do budoucna alespoň čas od času spustit. Osmimetrové lopatky se netočí už desítky let.

Větrný mlýn je krásnou krajinnou dominantou, stojí na kopci nad místní částí Nové Dvory. Konstrukčně se jedná o mlýn takzvaného německého typu. Jedna z teorií říká, že sem byl převezen v roce 1910 z blízkého Leskovce. Jiná tvrdí, že mlýn tam stál už v roce 1830. Správci mlýna proto mají v plánu udělat dendrologický průzkum, aby jeho historii víc upřesnili. Větrný mlýn mlel a šrotoval až do čtyřicátých let dvacátého století.

Nastavením perutí se dávaly zprávy

Podle ředitele Kulturního centra Bílovec Petra Havrlanta mívalo natočení lopat mlýna i svoji symboliku. Bylo tak možné předat o mlynářově rodině řadu informací, například když někdo zemřel nebo naopak přišel přírůstek do rodiny. I o tom návštěvníkům mlýna vyprávějí technici-mlynáři, kteří mají v sezoně připravené zážitkové komentované prohlídky.

Historický větrný mlýn nám představil ředitel Kulturního centra Bílovec Petr Havrlant

Ke mlýnu se dostanete po cestě z Bílovce směrem na Bravinné. Auto můžete nechat u kaple sv. Martina na Nových Dvorech. Odtud je to k mlýnu asi 750 metrů. Od nové sezony chystá Kulturní centrum Bílovec výlety k mlýnu historickým autobusem. Loni byl totiž o tyto projížďky velký zájem. Mlýn je zároveň součástí takzvané Technotrasy, která sdružuje nejzajímavější technické památky v Moravskoslezském kraji.