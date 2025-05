V pondělí nechoďte do školy, hrozil zahraniční student útokem na VŠE. Česko ho vyhostilo

Server iROZHLAS.cz dosledoval trestní příběh výměnného studenta na Vysoké škole ekonomické v Praze, který na konci března vystrašil spolužáky hrozbou útoku. Výhrůžku sdílel na sociální síti. Po rychlé práci policie soud dotyčného vyhostil. Jak potvrdila mluvčí vysoké školy, student už Českou republiku opustil. Na univerzitě v rámci programu Erasmus studovat letní semestr. Praha 7:00 8. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie zadržela studenta 30. března. | Zdroj: Policie České republiky

Účet studenta S. A. původem z Blízkého východu na sociální síti Instagram sledovalo 476 lidí. Právě na této platformě sdílel mladý muž v pátek 28. března fotografii, na které je oblečený v dlouhém černém kabátě, černých kalhotách a černých botách. Na snímku měl také černé sluneční brýle. Fotografii doprovodil výhrůžným vzkazem.

„Some of you are aight, Don't come to school Monday,“ napsal. Vzkaz byl vyvedený ve špatné angličtině, ale význam byl zřejmý. Vyzýval ty správné spolužáky, aby nechodili v pondělí do školy. Parafrázoval amerického studenta, který podobně varoval své spolužáky, než v říjnu 2015 na Umpqua Community College zavraždil devět lidí.

Oblečením se zase stylizoval do dvou studentů ze střední školy v Columbine v americkém státě Colorado, kteří v dubnu 1999 připravili o život 13 lidí. Šlo o první případ masové školní střelby, jenž vzbudil mezinárodní pozornost.

Pozornost si získal i příspěvek S. A. Ještě v neděli ho zadržela policie v jeho bytě v Praze 2.

Násilí proti skupině obyvatel

„Skupině obyvatel vyhrožoval usmrcením a spáchal čin veřejně přístupnou počítačovou sítí, čímž spáchal přečin násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci,“ stojí v rozhodnutí soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 Kláry Jantošové, jež má iROZHLAS.cz k dispozici. Verdikt vynesla soudkyně v neveřejném řízení 2. dubna.

V odůvodnění takzvaného trestního příkazu stojí, že spolužáci si příspěvku S. A. všimli, začali si ho mezi sebou posílat a měli strach. Verdikt soudkyně byl jednoznačný. Výměnného studenta vyhostila na čtyři roky z České republiky. Dotyčný, který čekal na verdikt v cele předběžného zadržení, trest přijal.

Jak sdělil mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 3 Marek Bodlák, student vedle pravomocného trestního příkazu dostal od instance ještě dokument. Povahou šlo o ultimátum. „Odsouzený převzal výzvu k opuštění území České republiky do 9. dubna 2025,“ uvedl mluvčí.

Vedle soudu konala i Vysoká škola ekonomická v Praze. Její mluvčí Kateřina Macháčková potvrdila, že se univerzita s šestadvacetiletým mužem rozloučila. „Po 9. dubnu se výuky neúčastnil, neboť mu byl výměnný pobyt s okamžitou platností ukončen. Musel se hlásit zpět na své škole, o čemž nás také informovala,“ potvrdila vycestování studenta mluvčí.

Hrozila by mu vazba

Pokud se člověk potrestaný vyhoštěním včas nepodřídí, riskuje následky. V případě namátkové kontroly policií na ulici by obratem putoval do vyhošťovací vazby. „Také by se vystavoval riziku stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ poznamenal mluvčí obvodního soudu Bodlák.

Stát má v obecné rovině omezenou možnost ověřit, zda vyhoštěný člověk skutečně opustil Českou republiku. Pokud ho tedy zrovna na ulici nezastaví policejní hlídka. Mluvčí cizinecké policie Josef Urban popsal, že v zásadě je pouze jedna forma spolehlivého ověření.

„Vzhledem k odstranění kontrol na vnitřních hranicích Schengenského prostoru nelze vždy s jistotou potvrdit vycestování cizince. Opustí-li však dotyčná osoba Schengenský prostor leteckou cestou, například přímým letem z České republiky do třetí země, bývá tato skutečnost zpravidla spolehlivě ověřitelná,“ vysvětlil.