V Praze vzroste cena jízdenek. Mezi hlavním městem a Středočeským krajem si lidé připlatí až 30 procent
Půlhodinová jednorázová jízdenka na MHD v Praze od ledna zdraží z 30 na 39 korun, v případě nákupu přes aplikaci Lítačka na 36 korun. V pondělí to schválili pražští radní spolu s materiálem o zdražení jízdného v Pražské integrované dopravě (PID) mezi Středočeským krajem a Prahou, které iniciovalo vedení kraje. Původní návrh zdražení i v pražské MHD nezahrnoval, prosadil ho radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS). Piráti byli proti.
Radní také schválili původní návrh zdražení cest mezi metropolí a jejím okolím, podle kterého se od ledna u jednorázových jízdenek cena pro dojíždějící zvedne až o 30 procent, u časových pak až o čtvrtinu.
„Mění se pouze jednorázové jízdenky, které z větší části používají turisté,“ uvedl Kovářík. Devadesátiminutová jednorázová jízdenka zdraží ze 40 na 50 korun, při nákupu přes aplikaci Lítačka na 46 korun.
Proti zdražení na území metropole se postavili Piráti, kteří mají dopravu v gesci. „Není správná doba na zdražování,“ řekl předseda pirátského zastupitelského klubu a radní Daniel Mazur.
Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že zástupci Spolu a STAN porovnávali cenu jízdného se zahraničními příklady, například s Německem, ale to bude adekvátní tehdy, až budou v Česku německé platy.
Zdražování kvůli vyšším nákladům
Zdražení v pražské MHD radní na Kováříkův návrh zapracovali do materiálu o zvýšení jízdného pro cesty mezi metropolí a Středočeským krajem, který už schválili krajští zastupitelé.
Po zdražení se cena běžné 30minutové jízdenky pro tři tarifní pásma mezi Prahou a jejím okolím v papírové podobě zvýší z 30 na 39 korun, v aplikaci PID Lítačka bude stát 36 korun.
Ceny dlouhodobých časových jízdenek se zvednou o čtvrtinu, v případě využití mobilní aplikace o pětinu. Součástí návrhu je také to, že Praha bude mít namísto nynějších čtyř jen tři tarifní pásma, takže cestující z okolí města budou platit o pásmo méně.
Podle vyjádření zástupců vedení kraje je důvodem zdražení růst nákladů. Podobně se v pondělí vyjádřil i Kovářík ohledně MHD v Praze, kterou podle něj metropole z většiny dotuje, a nezbývají pak peníze na jiné oblasti.
Radní doplnil, že podle něj není logické, aby Praha měla levnější MHD než Středočeský kraj. „Praha poskytuje výrazně větší služby oblasti MHD, máme mnohem hustší síť,“ řekl.
Z minulých zkušeností podle něj také vyplývá, že zdražení jednorázového jízdného nevede k menšímu využívání MHD.
Zastupitelé Středočeského kraje schválili zdražení začátkem června, v metropoli není rozhodnutí zastupitelstva nutné a stačí usnesení radních. Zastupitelstvo kraje spolu se zdražením od příštího roku schválilo i pravidelnou valorizaci cen dopravy. Ta se podle Kováříka Prahy netýká.
Dopravní systém Středočeského kraje a metropole je propojený. V kraji žije téměř 1,5 milionu obyvatel, v Praze zhruba 1,4 milionu. Jízdné naposledy v kraji zdražovalo v roce 2022, v Praze zdražily jednotlivé jízdenky v roce 2021 a cena ročního kuponu se nezměnila od roku 2015, kdy ho tehdejší vedení města zlevnilo na 3650 korun.