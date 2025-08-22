V Praze přistálo letadlo s ostatky devíti padlých z druhé světové války. Přepravilo je z Polska a Německa

Armádní letadlo v pátek přepravilo do Prahy ostatky devíti lidí z Československa, kteří padli v průběhu druhé světové války. Vojáci je převzali v polských Katovicích a v Mnichově. Ostatky patří parašutistům z výsadků Iridium a Bronse, domácímu odbojáři a dvěma zavražděným příslušníkům Stráže obrany státu. V září se s nimi uskuteční slavnostní ceremoniál na pražském Vítkově a pak budou předány k pohřbení. Na webu to uvedlo ministerstvo obrany.

Do Česka se vrátily ostatky devíti hrdinů druhé světové války

Ostatky byly na vojenském letišti ve Kbelích vyloženy v rakvích zahalených státními vlajkami. „Tato událost je výjimečná nejen tím, že bylo najednou letecky přepraveno větší množství ostatků hrdinů zapojených do druhého odboje, ale také tím, že byly vyzvednuty z různých míst a vztahují se k různým etapám tohoto odboje,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která kandiduje v podzimních volbách. 

Na nalezení padlých i jejich rodin, exhumaci a převezení ostatků do Česka pracovalo 2,5 roku nově zřízené oddělení péče o válečné hroby a pietní místa. „Postarat se o naše padlé, a pokud je to možné, je navrátit do vlasti, je naše povinnost,“ uvedl ředitel ministerského odboru pro válečné veterány a válečné hroby Robert Speychal.

Devět padlých

Do Česka se v pátek dostaly ostatky šesti členů z Británie vyslané paraskupiny Iridium a Bronse, kteří zahynuli poté, co byl jejich letoun v březnu 1943 sestřelen v blízkosti Mnichova.

Dva příslušníky Stráže obrany státu, z nichž jeden patřil k četnictvu a druhý k finanční stráži, zastřelili henleinovci v září 1938 v Liptani na Bruntálsku. Jejich těla byla tajně pohřbena na tehdejším německém území, které dnes patří Polsku.

Poslední v pátek přepravené ostatky patřily kolínskému politikovi, který působil v protinacistickém odboji a byl popraven v Německu v září 1944.

Exhumace v Německu se uskutečnily už v polovině loňska, pak se podle Speychala vyhledávaly rodiny a domlouvaly jednotlivé pohřby.

„O mnichovskou exhumaci se významně zasloužil prezident republiky Petr Pavel domluvou s bavorským premiérem,“ uvedlo ministerstvo obrany. Ostatky v polských Hlubčicích byly ze země vyzvednuty v tomto týdnu v úterý.

Rakve s ostatky v pátek při cestě letadlem doprovázela čestná stráž české armády. Z letiště ve Kbelích je převezli do depozitáře Vojenského historického ústavu.

„Všichni budou 12. září na Vítkově oficiálně přivítáni ve vlasti za přítomnosti ústavních činitelů, rodin, měst a obcí a oceněni in memoriam Křížem obrany státu ministra obrany ČR,“ uvedlo ministerstvo. K pohřbení pak ostatky převezmou rodiny zemřelých nebo města a obce, odkud pocházeli.

