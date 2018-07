V Praze protestovala asi stovka lidí proti NATO, vadí jim údajná agresivní politika a zvyšování napětí

Na Václavském náměstí v centru Prahy přibližně stovka lidí protestovala proti NATO a proti členství ČR v této alianci. Akci svolalo České mírové hnutí za podpory iniciativy Ne základnám v souvislosti se začínajícím summitem Severoatlantické aliance, který se koná v Bruselu. Přítomní podepisovali petici požadující zastavení vojenských aktivit na území ČR. Praha 19:32 11. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující na Václavském náměstí | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Válka se odehrává nejdříve v ekonomice, v médiích a v hlavách těch, kteří z toho mají užitek,“ prohlásila zástupkyně iniciativy Ne základnám Eva Novotná.

Demonstraci přišel podpořit i první místopředseda KSČM Petr Šimůnek. „Severoatlantickou alianci nepotřebujeme,“ prohlásil a připomněl úlohu České republiky při bombardování Bělehradu letadly NATO v roce 1993.

Řečníci ve svých projevech kritizovali NATO a zejména Spojené státy za údajnou agresivní politiku a zvyšování napětí ve světě. Protestovali také proti americkému tlaku na navyšování členských rozpočtů. „Současná agenda summitu je krajně nepříznivá míru,“ prohlásil předseda asociace Vojáci proti válce Jiří Bureš.

Podle poslance Evropského parlamentu Jaromíra Kohlíčka (KSČM) by bylo nejlepší, kdyby „byla jen armáda, která by předváděla bitvy minulých let, aby se nepřiváželi naši vojáci v cínových rakvích z ciziny“.