V Praze zemřeli při autonehodě dva mladíci, narazili do semaforu. Policie hledá svědky

Dva muži zemřeli při dopravní nehodě, která se v noci na sobotu stala v Praze. V osobním autě narazili do semaforu a následně do prázdného vozu v odstavném pruhu. Policisté hledají svědky nehody. V sobotu ráno to sdělil jejich mluvčí Jan Daněk.

