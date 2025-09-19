V pražské zoo jsou k vidění čtyři mláďata kapybar. Ještě před narozením si je ‚zarezervovaly‘ jiné chovy
V pražské zoologické zahradě mohou návštěvníci spatřit nově narozená mláďata kapybar. Čtyři mláďata tohoto hlodavce se narodila ve čtvrtek 18. září a jsou k vidění v expozičním celku Vodní svět a opičí ostrovy v dolní části zahrady. O kapybary je mezi zoologickými zahradami velký zájem, a proto v budoucnu poputují do jiné instituce. Informoval o tom mluvčí zoo Filip Mašek.
Kapybara je největším hlodavcem na světě a je známá svou klidnou a přátelskou povahou.
Malé kapybary se narodily samici Báře. Podle mluvčího mláďata porodila ve vnitřní expozici, kterou sdílí s mravenečníky velkými. Následně je vyvedla do venkovního výběhu, kde je návštěvníci mohou vidět spolu s rodiči a dalšími čtyřmi staršími sourozenci.
„O kapybary je v zoologických zahradách takový zájem, že aktuální mláďata byla ‚zarezervovaná‘ pro transport a chov v jiné instituci ještě předtím, než se narodila,“ uvedl Mašek. Přestěhují se podle něj nejdříve příští rok.
Pražská zoo kapybary získala v listopadu 2023 po desetileté pauze. Naposledy je chovala v roce 2013, kdy jejich chov ukončily povodně, které vyplavily dolní část areálu. Tehdy kapybary obývaly výběh u tapírů a k jejich chovu se zahrada následně už nevrátila.
80 kilogramů
Přirozeným domovem kapybar jsou bažinaté oblasti a močály v okolí velkých řek a jezer Jižní Ameriky. Vyskytují se od Panamy po severní Argentinu. Na hlodavce dorůstají úctyhodných rozměrů, v dospělosti se délka jejich těla pohybuje kolem 130 centimetrů a vážit mohou 70 až 80 kilogramů.
Kapybary se živí travinami, vodními rostlinami, výhonky mladých dřevin nebo ovocem. Výborně plavou. Na jedno nadechnutí vydrží pod hladinou až deset minut, ve vodě se i páří. Žijí většinou ve skupinách s jedním dominantním samcem.
Dospívají v 15 měsících, v lidské péči se dožívají až 12 let. Dospělá kapybara je schopná denně spořádat až 3,5 kilogramu rostlinné potravy. Loví ji jaguár, puma nebo anakonda.