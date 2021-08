V předvolebních kampaních nejde o fakta a pravdu, opakovaně to zafungovalo, předestírá komentátor

Volby do Poslanecké sněmovny by v červenci vyhrálo hnutí ANO s 23,5 procenta hlasů. Koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by skončila na druhém místě s 21,5 procenta hlasů a o půl procenta by předstihla koalici Pirátů se STAN. Nejsilnější vládní strana podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana vede permanentní předvolební kampaň, přestože premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že ani kampaň nedělá a ostatní strany jen politikaří. Praha 20:57 4. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Intepelace ve sněmovně. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš nejnověji vydal vlastní knihu Sdílejte, než to zakážou!, předvolební publikace obsahuje mimo jiné vizi o obnově České republiky po koronavirové pandemii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Tyto publikace ani politické programy se moc nečtou, je normální, že se většina lidí o politiku nezajímá. Pokud ale někdo napíše knihu, může to na veřejnost působit tak, že přemýšlí o tom, kam má země směřovat. Byť je podle mého zřejmé, že Andrej Babiš tu knihu nepsal. A možná ji ani pořádně nečetl,“ míní Hartman.

Premiér se také tvrdě vymezuje vůči opoziční koalici Pirátů a STAN, méně už vůči koalici Spolu. Podle komentátora tím chce především získat zpět voliče, kteří od hnutí ANO odešli pod dojmem nezvládnuté koronavirové krize, nikoli usilovat o sblížení se Spolu s vizí vládní spolupráce.

„To není to podstatné a přesvědčili jsme se o tom i v minulosti. Vedou se vyhrocené předvolební kampaně a po volbách je zdánlivě nemožná spolupráce možná,“ uvádí Hartman a připomíná opoziční smlouvu mezi ODS a ČSSD.

„Vedou se vyhrocené předvolební kampaně a po volbách je zdánlivě nemožná spolupráce možná.“ Petr Hartman

Jak na Babiše

Kampaň Spolu není nijak výrazná, hodnotí komentátor. Obě opoziční koalice ovšem mají problém v tom, že se musí vymezovat vůči vládě a Babišovi, v minulosti to ale na voliče příliš nezabíralo.

„Chtěly by spíš vsadit na pozitivní kampaň a představovat svůj program, ale pokud zapomenou na vymezování se vůči vládě, tak to nemusí fungovat,“ upozorňuje.

Hartman na příkladu Babišovy kritiky zdražování jízdného v pražské hromadné dopravě ukazuje, že není důležité, jaká jsou fakta, ale jde o to zaujmout voliče.

„Reakce byla taková, že Babiš je senior a platit by nemusel a že se zdražuje i v jiných městech, kde je koalice ANO. Ale lidé, na které je to cíleno, to nesledují, nebo je jim to jedno. A berou spíš vzkaz Andreje Babiše než jeho oponentů,“ popisuje.

„Pokud se oponenti Andreje Babiše budou snažit postupovat takto seriózně a budou různé výkřiky a hesla vyvracet strohými fakty, tak si nepomohou. Lidé, kteří jsou nerozhodnutí, nebo by je mohli získat z vládního tábora, tak ti asi nezareagují tak, že by změnili svůj postoj,“ shrnuje a dodává:

„V předvolebních kampaních nejde o fakta a pravdu. Když se podíváme na volbu prezidenta a na to, jaké lži byly pronášeny na adresu oponenta Miloše Zemana, tak se ukázalo, že je to velmi účinná taktika. Na všechny voliče to nefunguje, ale na určité cílové skupiny ano. A pokud jsou dost velké, že převáží nad ostatními skupinami, tak máte vyhráno. Opakovaně se ukazuje se, že to funguje.“

Jak vypadají kampaně ostatních politických stran? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.