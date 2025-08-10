‚Maledivy to nebudou, ale každý si na ni rád lehne.‘ V Přerově na břehu Bečvy budují novou pláž

  Na pravém břehu Bečvy vzniká nová městská pláž

  Další fotografie (4)

Dobrovolníci ze spolku Predmostenzis budují na pravém břehu Bečvy necelý kilometr od centra Přerova městskou pláž.

Dohodli se na tom s vodohospodáři. Bagry upravují vstup do řeky a pod stromy podél břehu vybudovali pozvolně klesající zhruba 50 metrů dlouhý štěrkovo-pískový pás.

Vybudovat na břehu Bečvy pláž je nápad Libora Pokorného, předsedy spolku Predmostenzis. „Tady bude dobrých 50 metrů pláže, na kterou občané města Přerova můžou přijít, strávit se pěkné odpoledne, lehnout si, posedět a hlavně být u řeky,“ říká Pokorný.

„Řeka Bečva sem přinesla spoustu různých materiálů, třeba tenhle písek,“ ukazuje a pokračuje: „Ne, že by to byly Maledivy, ale na tohle, když bude krásně teplý a suchý, si každý rád lehne,“ dodává.

Dobrovolníci chtějí ještě vysekat nálet a upravit terén. Slavnostní otevření pláže plánují na příští víkend.

