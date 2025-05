V případě konfliktu by v Česku vzniklo hned několik vojenských kempů. To by mělo dopady na obce i kraje

Osprchovat se, přespat nebo třeba dočerpat naftu. Takový servis poskytuje armáda v areálu Rančířov u Jihlavy spojeneckým vojákům, kteří přes Česko jedou na cvičení. V případě krize by ale musela zajistit podporu tisícům vojáků, kteří by mířili například na východní hranici Severoatlantické aliance. Svou roli by v tom hrály taky kraje a obce. Rančířov 9:11 21. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Areál slouží jako místo odpočinku vojáků při přesunech až šestkrát do roka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vojáci proto nedávno pozvali do Rančířova hejtmany a odborníky na krizové řízení, aby jim vysvětlili, co by od nich případně potřebovali.

„Na mapce jste viděli tu plochu, jak to vypadá, jak je to organizované. Vojáci přijdou tamtou brankou. Tady vidíte, že máme sprchy a záchody, můžete se jít podívat dovnitř,“ ukazuje velitel logistického praporu podplukovník Václav Svoboda krajským delegacím vojenský tábor nedaleko Jihlavy.

Ten funguje od roku 2015 a několikrát ročně tu nocují vojáci Severoatlantické aliance. Většina spí ve stanech po deseti lidech. Zrovna na konci května se tady po cestě na cvičení NATO v Rumunsku zastaví Američané.

V případě válečného konfliktu by ale takových kempů vyrostlo na různých místech po Česku několik. A to by mělo dopady taky na české obce, města a kraje.

„Že bychom po vás vyloženě chtěli, ať nám něco zabezpečíte, to ne. Musíte ale počítat s tím, že vám kapacita v kraji ubyde. Jsou předpřipravené smlouvy na toitoiky a další, kde by nám kapacita nestačila,“ dodává Svoboda.

Severoatlantická aliance považuje za největší hrozbu Rusko a připravuje podle toho svoje obranné plány. Na jejich základě každá alianční armáda dostává úkoly. Ty pro Česko jsou určené i tím, že je kvůli své poloze ve středu Evropy tranzitní zemí, říká ředitel sekce logistiky generál Robert Bielený.

„První úkol je účast na kolektivní obraně a druhý je obrana České republiky a v rámci obrany i podpora aliančních jednotek, které se přes naše území přesouvají,” popisuje Bielený

Podpora hostitelské země

Označuje to alianční termín Host Nation Support neboli podpora hostitelské země. A za českou armádu ji obstarává prapor z Rakovníka. Co to přesně znamená, přibližuje mluvčí Agentury logistiky kapitán Jakub Moravec.

„To znamená vybudování takového tábora, jako tady vidíte, poskytování logistických schopností. A to je ubytování, stravování, poskytování PHM, opravy techniky,“ vysvětluje Moravec.

A úkoly v této oblasti po červnovém summitu NATO Česku ještě přibydou. Armáda se tak teď snaží navázat větší spolupráci s hejtmany a jejich lidmi. To si pochvaluje třeba hejtman Pardubického kraje, sociální demokrat Martin Netolický.

Mezeru ale vidí například v tom, že vedení krajů nemá přístup k utajovaným informacím, které ale podle něj v některých případech může potřebovat.

„To, že s námi armáda teď debatu vede, že mluvíme i tom, jaké informace samosprávy potřebují či nepotřebují. To jest, jestli všechny musí být v režimu tajné, přísně tajné, je v pořádku. A pokud máme hrát nějakou roli v oblasti krizového řízení anebo mimořádných situací, tak zkrátka základní informace mít musíme,“ říká Netolický.

A nedostatky v legislativě jsou taky podle generála Roberta Bieleného. Aktuální zákony podle něj neurčují jasně, co mají kraje a obce s rozšířenou působností v krizi dělat a kdo a jak to bude financovat. Vyřešit by to podle něj mohl Zákon o podpoře hostitelské země. Takový mají třeba Poláci.