V Prušánkách opravují základní školu kvůli statice. Žáci se od loňska učí v provizorní budově
Dělníci začali s opravami základní školy v Prušánkách na Hodonínsku. Kvůli nestabilnímu jílovému podloží a špatně položeným základům ze 70. let se zdivo začalo hýbat a ve stěnách se objevily praskliny. Opravy mají trvat zhruba dva roky a vyjdou na více než 190 milionů korun. Na financování první etapy si obec musela vzít úvěr.
První výraznější potíže se podle ředitelky školy Lucie Králové objevily v září roku 2022 v učebně hudební výchovy v nejvyšším patře v rohu.
„Trhliny byly největší a nejširší v rozích. A pak se začaly postupně objevovat v jiných učebnách. Když jsme na to přišli, praskliny jsme obnažovali, abychom věděli, jak závažné to je,“ popisuje ředitelka Králová.
Podle ní se trhliny objevovaly nejčastěji ve spojích v zadní části budovy, ale postupně je začali objevovat všude. „Kachličky nám různě vyskakovaly a nadzvedávaly se i na podlaze,“ doplňuje.
Školu pak pravidelně sledoval statik a praskliny přeměřoval. „Průzkumem se přišlo na to, že je tady velice nestabilní podloží díky plastickým jílům,“ vysvětluje Králová.
„Vlivem klimatických podmínek a tím, že jsou delší období sucha a prší nárazově velké množství srážek, tak základy byly ještě víc nestabilní,“ dodává ředitelka.
Z Hodonína opět přímo vlakem na Horňácko. Osmiměsíční výluka se dotkla desítek dojíždějících
Číst článek
Od minulého září se žáci učí v modulové škole z buněk, která stojí na základech plánované tělocvičny. Starou budovu museli dělníci zbourat kvůli špatnému stavu.
Do školy chodí bezmála 250 žáků, mezi nimi i Antonín. „Ve staré škole jsem to měl rád, protože jsem tam chodil šest let, tady jsem od 7. třídy, teď jsem v osmičce. Není to špatné, už se mi tu zalíbilo a zvyknul jsem si. Trošku mi chybí tělocvična,“ popisuje žák.
První etapa oprav staré budovy školy má vyřešit problémy se statikou, potom dělníci budou například vyměňovat okna, zateplovat nebo pracovat na nástavbě pro hudební školu.
Podle stavbyvedoucího Petra Láníčka je nejsložitější věc zvolit správný postup na základě stávajících geologických průzkumů, aby navržené řešení bylo trvalé, ne pouze dočasné a životnost řešení byla minimálně 50 let.
Obec teď žádá o dotace, které by tyto další etapy pomohly zaplatit.