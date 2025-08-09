V Raškovicích stojí stará dřevěnka, která kdysi sloužila zbojníku Ondrášovi

Tajný vchod do sklepního úkrytu, to je vodítko, podle kterého badatelé rozklíčovali, že jedna z raškovických dřevěnek kdysi sloužila legendárnímu zbojníku Ondrášovi.

Ondrášova chýše v ponuré atmosféře deštivého počasí

„Stáří dřevěnky se odhaduje na 350 let,“ říká Jiří Nitro | Foto: Petra Štrymplová | Zdroj: Český rozhlas

Má přes tři staletí a podle všeho sloužila k úkrytu zbojníku Ondrášovi a jeho kumpánům. Stará dřevěnka zvaná Ondrášova chýše stojí v Raškovicích na Frýdecko-Místecku. Chalupa dnes přístupná není a je v soukromých rukou. Zastavit se ale u ní můžete.

S dlouholetým kronikářem Raškovic Jiřím Nitrou natáčela Petra Štrymplová

„Zbojníci měli obyčejně velice krátký, dobrodružný a nebezpečný život a museli se před svými pronásledovateli skrývat,“ říká dlouholetý kronikář Raškovic Jiří Nitro. „Od jara do podzimu to byly zdejší hluboké lesy, ale přes zimu museli jít pod střechu.“ 

„Je zaznamenáno, že Ondráš celkem používal tři chýše. Jedna byla právě ta raškovická, druhá byla ve Vyšních Lhotách a třetí v Sedlišti," popisuje Jiří Nitro.

Raškovická je zajímavá v tom, že v kuchyni dřevěnky je tajný vchod, který byl v kuchyni neobvyklý, je krytý obyčejně stolem a židlemi a má neobvykle rozsáhlý a 3,5 metru hluboký sklep. To potvrzuje, že to není sklep, jaký nacházíme v dřevěnkách běžně,“ říká Jiří Nitro a dodává, že se stáří dřevěnky odhaduje na 350 let.

Poslechněte si celý rozhovor v záznamu výše.

