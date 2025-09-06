V Rosicích na Chrudimsku se zbavují betonové nádrže. Na jejím místě má vzniknout nové centrum obce
V Rosicích na Chrudimsku začala stavba nového parku za zhruba 40 milionů korun. Obec se čtrnácti sty obyvateli tak získá zelené centrum, kde by se měli lidé setkávat i odpočívat. Proměnu z velké části zaplatí evropské peníze, bez nich by si Rosice tak velkorysou proměnu nemohly dovolit.
Bagr rozbíjí panely ze dna nádrže a zbývá už jen poslední část. Kousek podél stavidla.
„V tuhle chvíli je potřeba panely vytrhat a rozbít tak, aby byly schopné manipulace a převozu a odvézt je na mezideponii,“ popisuje pracovní postup technický dozor Štěpán Plodek. Betonová nádrž ze sedmdesátých let má rozměry menšího fotbalového hřiště.
„V těchhle letech se stavělo z toho, co bylo, a když někde zbylo, tak se nešetřilo, takže jsme se i tady setkali s betonem horší kvality a naopak s betonem velmi dobré kvality. Ale zatím to jakž takž jde,“ doplňuje Plodek pro Český rozhlas Pardubice.
Proč nádrž bourat?
„Mně je 44 roků a pamatuju si, že jsme se tady koupali naposledy někdy v první polovině devadesátých let,“ vzpomíná starosta Rosic Zdeněk Volejník (nezávislý). Vysvětluje, že nádrž už poslední desítky let svůj účel vůbec neplnila.
„Nedržela se tady voda a nebylo možné ji doplňovat, ztrácela se. Ty betonové necky, jak tomu říkáme, byly prázdné a suché, a nevypadalo to vůbec dobře. Druhý důvod byl ten, že jsme chtěli z toho prostoru, to se bavíme zhruba o devíti tisících metrech čtverečních, vytvořit jakési centrum obce, protože Rosice nikdy náves neměly,“ vysvětluje starosta. Toto místo má navíc podpořit zájem o ekologii.
„Vytváříme jakousi možnost edukace i pro ty nejmladší. Voda je nezbytnou součástí našeho života a musíme je učit, že je potřeba se k ní podle toho chovat, že je jí málo a musíme o ni pečovat. A ten vodní prvek v centru k tomuhle určitě může významně napomoct,“ doplňuje Štěpán Plodek.
A velmi podobný plán má jen asi devět kilometrů vzdálená Luže. Tam na přelomu září a října začne proměna návrší kolem poutního chrámu za 35 milionů korun. Polovinu z toho pokryje evropská dotace.