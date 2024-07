V sanitkách ve Frýdku-Místku cinkají klíče. Záchranáři se dostanou i k zamčeným seniorům

Na podnět záchranářů nechalo město Frýdek-Místek vyrobit klíče od domů zvláštního určení, ve kterých bydlí senioři. Zdravotníci se tak mohou rychleji dostat k pacientům. Doposud jim v tom často bránily zamčené domovní dveře. A to i v situacích, kdy jde o minuty. Frýdek-Místek 16:44 28. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Posádka musí být v autě do dvou minut od nahlášení případu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

K vybavení sanitky za statisíce, které běžně známe, přibyla svým způsobem maličkost za pár stokorun. Přesto je k nezaplacení.

„Senior vám zavolá, že se mu přitížilo, chce nám otevřít přes elektronický zvonek, což ale nejde, protože je zamčeno. I proto, že starší lidé mají ve zvyku si to pojistit a zamknout. A my tam stojíme a čekáme, až nám někdo otevře,“ popisuje záchranář Petr Gaj, který je zároveň autorem celého nápadu.

Posádka musí být v autě do dvou minut od nahlášení případu.

„Dojezd po Frýdku-Místku je kolem tří, čtyř minut. Ale pak – opravdu se to nezdá, ale ty desítky sekund se načítají a někdy je to až i ke čtyřem minutám. Pokud je pacient opravdu kriticky nemocný, tak ty tři, čtyři minuty jsou opravdu závažná doba. Nemůžu úplně říct, že ty klíče zachrání život ve všech 100 procentech, ale minimálně to pomůže té přednemocniční péči v místě,“ vysvětluje záchranář.

Sady klíčů mají tři posádky ve Frýdku-Místku, jedna v Nošovicích a jedna ve Frýdlantu nad Ostravicí.

V rámci Moravskoslezského kraje jde zatím o novinku. „Toto opatření je v rámci kraje zatím ojedinělé a rozhodně není standardem v dalších okresních městech,“ potvrzuje mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.

Připomněl, že dvě třetiny zásahů jsou k osobám seniorského věku s chronickými nebo náhlými vážnými onemocněními interního charakteru. „Takže opatření pro tyto domovy je rozhodně namístě,“ dodává Humpl..