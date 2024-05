Ovšem právě prvky, které jsou pro chmel nejzásadnější, se v Česku rychle mění. Úrodná půda degraduje a z českých polí jí kvůli špatnému hospodaření ročně odteče tolik, že by to naplnilo dva miliony sklápěcích tatrovek . Tohle přirovnání rád používá Vojtěch Kotecký, expert z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Přepočteno na hmotnost, ministerstvo zemědělství ve zprávě za rok 2021 uvádělo roční úbytek skoro 21 milionů tun ornice v hodnotě víc než čtyř miliard korun. Ovšem finančně vyčíslovat škodu je tu složité, protože centimetrová vrstva půdy vzniká podle místních podmínek sto až tisíc let.

„Zažil jsem, že začátkem května hodně pršelo a pak přišly mrazy, takže ten chmel vypadal jako v Mrazíkovi, obalený ledem. To mu nevadí, normálně přežije. Ale samozřejmě taky nemá rád obrovské výkyvy – minus, plus.“ I pro chmel to za určitých okolností může znamenat průšvih, popisuje Pokorný. Nohy máme během rozhovoru zabořené do permské červenky – hluboké ornice, která nedávno dostala tenhle kraj až na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Když bioklimatolog Martin Možný s kolegy loni publikoval studii o dopadech změny klimatu na pěstování chmele , vzbudilo to neobyčejný ohlas i za hranicemi vědecké obce. „Nedělali jsme to kvůli tomu, že je to téma populární. Ale samozřejmě jde v tomhle případě i společensky zajímavou otázku, která oslovila i konzumenty a pěstitele,“ říká Miroslav Trnka, spoluautor studie, která vyšla v mezinárodním časopise Nature Communications .

Jak funguje chmelová matematika, ukazuje na výnosech a kvalitě sklizně v letech 2021 a 2022. Hodně záleží na množství alfa kyselin, právě díky nim pivo během vaření získává chuť. „V roce 2021 byla sklizeň nejlepší za poslední století. V roce 2022 zase nejhorší od začátku 60. let. Loni byla sklizeň lehce nadprůměrná, což nemusí být nutně dobrá zpráva, protože obsah alfa hořkých látek byl podprůměrný – a ty my sledujeme primárně, právě ony dodávají pivu hořkost a aroma.“ Znamená to podle Tučníka, že když je celkový výnos chmele poloviční, a ještě má přibližně poloviční obsah alfa kyselin, může se výsledek sklizně lišit až čtyřnásobně – přesně takový skok podle něj nastal mezi lety 2021 a 2022.

„Změna klimatu je tady a je potřeba s tím něco dělat. Pokusit se zmírnit její postup a zároveň se adaptovat. Je to riziko pro pěstitele i pro nás. Potřebujeme dostatek chmele, abychom byli schopni vařit naše piva. A české odrůdy, ty my nejsme schopni nahradit.“ Někde se dá podle Tučníka s recepturou hrát a zkoušet vyšlechtit vůči změně klimatu odolnější odrůdy chmele, což se děje. Ale nejde to vždy. „Plzeň je plzní i díky žateckému poloranému červeňáku. Vaříme ji stejně už 180 let a spotřebitel očekává stále stejnou chuť,“ upozorňuje Tučník.

Relativně dobrá zpráva pro Žatecko zní, že jiné chmelařské oblasti v Evropě budou v tomto ohledu změnou klimatu postiženy hůř. Třeba Španělsko nebo Slovinsko. „To znamená, že s chmelem to u nás bude horší, než to mívali předkové, ale ve srovnání s jinými na tom budeme lépe, třeba spolu s Bavorskem. Nejhůř na tom jsou ve Slovinsku, kde už desítky let ustupují od tradičních odrůd k modernějším, s vyšším obsahem hořkých alfa kyselin. Tyto nové odrůdy ale nejsou tolik ceněny, protože nemají ty chuťové vlastnosti, které pivovarník potřebuje,“ říká Trnka .

Chmel se podle něj jako jedna z mála českých plodin nemůže vyhnout následkům zvyšujících se teplot tím, že pěstitel začne dřív na jaře nebo vyseje i na podzim. Klíčová fáze růstu se totiž odehrává až v létě, důležitá je délka dne. Chmel také nejde jen tak „přestěhovat“ do chladnějších oblastí nebo těch s lepším přístupem k zavlažování, protože zároveň potřebuje onu kvalitní, hlubokou půdu. Trnka ale doufá, že adaptačními opatřeními budou čeští chmelaři schopní kvalitu tradiční odrůdy udržet. Podle analýzy ovšem zaznamenají větší rozdíly v kvalitě mezi ročníky.

Při rozhovoru se Zdeňkem Rosou a Jaroslavem Pokorným z žateckého chmelařského družstva a institutu je zřejmé, že vůči vědecké studii z dílny Akademie věd jsou skeptičtí. „Ne zcela se s ní ztotožňujeme, žádný katastrofický scénář nevidíme. Třeba termín sklizně je stále kolem 20. srpna, to je podle našich záznamů stejné jako před sto lety. S tím, že se otepluje, musíme pracovat. Bavili jsme se o závlahách nebo o rozšíření portfolia odrůd – máme jich teď dvacet osm a šlechtíme odolnější vůči suchu. Ale chmel tu fungoval tisíc let a nějakou dobu bude dál,“ myslí si Rosa.

Podle Trnky jde o poměrně běžnou reakci pěstitelů, kteří jsou na dané plodině závislí a potřebují uzavírat dlouhodobější obchodní kontrakty. Setkává se s podobnými reakcemi prý i u jiných studií o jiných druzích českých rostlin. „Pěstování chmele u nás ve srovnání s jinými oblastmi budoucnost má, ale je potřeba vnímat, že adaptační opatření, která teď aplikujeme, by měla obstát i za dvacet třicet let. To je jedna z nejdůležitějších informací, které jsme se pěstitelům snažili sdělit – že co zažívají dnes, je jen ochutnávkou toho, co bude bohužel pokračovat,“ zobecňuje bioklimatolog Miroslav Trnka to, co v poslední době bolestně pocítili hlavně čeští pěstitelé ovoce.

Bude plzeň chutnat stejně?

Dokud bude chmelu dostatečné množství, na chuti piva byste dopad rostoucích teplot zatím poznat neměli. Jen to dá při špatné sklizni více práce a nese to s sebou vyšší finanční náklady. Když je totiž v chmelu kvůli nadměrně teplé sezoně méně hořkých látek, potřebujete zkrátka k zajištění stejného množství hořkých látek sklidit více chmelových šišek. A je i úlohou sládků, aby se s komplikacemi popasovali. „Ať jsou vstupní suroviny jakékoli, mělo by pivo chutnat stejně. Zatím se nám to vždy dařilo a věřím, že to tak zůstane. Ale bude to čím dál náročnější, abychom chuť piva zachovali. Pro sládky to bude stále větší oříšek,“ upozorňuje Ivan Tučník z Plzeňského prazdroje.

Také proto tvrdí, že k podnikovým prioritám patří snižování dopadů aktivit Prazdroje na klima a obecně na životní prostředí, stejně jako snaha adaptovat se na měnící se podmínky. „Ochranu klimatu a Green Deal vnímáme jako pomoc našemu byznysu. Nedělat nic je pro nás podnikatelské riziko. Chceme snížit náš dopad na životní prostředí, ale i pomoct našim dodavatelům chmele či sladovnického ječmene, aby byli odolnější vůči extrémům. Sami na to leckdy nemají kapacitu, proto se angažujeme v jejich prospěch. Pokud totiž zemědělci budou dělat totéž, co dosud, výsledky nemusejí být stejné. A my chceme, aby mohli i ve změněných podmínkách pěstovat stejně kvalitní surovinu,“ říká Tučník.