V Semilech stojí nový most přes Jizeru. Stavbu zdržely povodně, ale i chráněné ryby

Semily mají nový, pro chodce bezpečnější most přes Jizeru. Stavba stála téměř 85 milionů korun a většinu nákladů zaplatil Liberecký kraj.

Semily mají nový, pro chodce bezpečnější most přes Jizeru

Semily mají nový, pro chodce bezpečnější most přes Jizeru | Foto: Radek Petrášek/ČTK | Zdroj: Profimedia

Město se podílelo zhruba 7 miliony korun, uvedla při pondělním slavnostním otevření mostu starostka Semil Lena Mlejnková (Volba pro Semily). Doprava se na most v Tyršově ulici vrátila už v květnu, práce ale ještě pokračovaly.

Most je součástí krajské silnice druhé třídy číslo 289. „Je to hlavní dopravní tepna, takže je to pro nás samozřejmě naprosto zásadní. Největší plus mostu je hlavně pohyb pěších, protože nově můžou procházet všemi směry,“ říká starostka. 

Most v Tyršově ulici byl v havarijním stavu. Stavbaři ho proto zbourali a postavili nový. „Navíc nesplňoval parametry pro pěší, těžko se tam vyhnuli na chodníku dva dospělí, natož dvě maminky s kočárky,“ vysvětlila starostka.

Teď je most širší a lemují ho chodníky, na jedné straně čtyřmetrový a na druhé straně třímetrový. Most dostal nové osvětlení, obnovou prošlo i okolí a prostor pod ním.

Projekt od začátku provázely problémy. Podle původních plánů měly mít Semily nový most už předloni, kraji se ale dlouho nedařilo pro náročný projekt najít dodavatele, soutěž opakoval třikrát. Dodavatele, společnost Eurovia CS, vybral kraj až v listopadu 2023.

Chráněné ryby a povodně

Kvůli zvlášť chráněným živočichům v Jizeře, jako je ryba vranka obecná nebo střevle potoční, museli stavbaři práce posunout. Stavba tak začala až loni v červnu, na zimu ji musela firma přerušit.

Podle náměstka hejtmana Jana Svitáka (Starostové pro Liberecký kraj) nabrala stavba zpoždění nejen kvůli chráněným živočichů. „Loni v září přišly navíc povodně, i to stavbu zdrželo,“ řekl Sviták.

Rekonstrukce mostu v Semilech je podle něj dalším příkladem dobré spolupráce kraje s obcemi na podobných stavbách.

