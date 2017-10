V šesti stanicích metra začala fungovat wifi. Prahu to stálo 10 miliónů

Ve stanici metra Florenc už funguje bezdrátová síť Wi-fi, kterou tu zařídil dopravní podnik. Síť se jmenuje Wifi Metro a vyžaduje přihlášení, telefon nabízí volbu „připojit“, „souhlas“ a už to funguje.

„Já si to radši zapnu na mobilu, je to pro mě jednoduší,“ popisuje cestující Tereza, která bude nejspíš používat dál mobilní internet, který má zaplacený.

Stejně se cestující mohou připojit i na dalších stanicích. „Wifi jsme spustili na Florenci, na výstupech B a C, na Hlavním nádraží, na stanici Pražského povstání, na Náměstí Republiky a na stanici Smíchovské nádraží,“ říká generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar.

Celá síť by ale měla fungovat také jako informační bezpečnostní systém. „V momentě, kdy se něco děje, vypínáme připojení a řídíme cestujícího, tak jak nám velí bezpečnostní procedury,“ dodává Gillar.

To třeba znamená, že v případě mimořádné události bude cestujícím znemožněno volné prohlížení internetu a dopravní podnik je bude navigovat a informovat o tom, co se děje. „Může to být třeba informace o tom, že je zavřený nějaký výstup z metra,“ vysvětluje Gillar.

Substituce magistrátu

Nedávno se na pražský magistrát snesla kritika kvůli plánu zřídit wifi síť u petřínské lanovky za dva miliony korun. Pilotní projekt u několik stanic metra stojí deset milionů korun.

Na slavnostní spuštění na Florenci se přišel podívat také opoziční zastupitel Ondřej Profant z Pirátů. „Myslím, že by to šlo udělat levněji. Mobilní operátoři by to jistě pokryly na své náklady, protože tu mají své zákazníky,“ říká Profant.

Na spuštění se přišel podívat také náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek z ČSSD, který na kritiku opozice pro Radiožurnál zareagoval.

„Neměli zatím v plánu vylepšovat jednotlivé stanice, proto to zatím substituujeme. Samozřejmě výhledově stav, kdy to dopravní podnik nebude stát nic a bude to samofinancovatelné z jiných zdrojů, je ideální, ale do toho stavu se podle mě během dvou tří let ještě nedostaneme,“ uzavírá Dolínek.

Florenc, Hl. nádraží, Pražského povstání, Nám. Republiky, Smíchovské nádraží. V těchto stanicích nově funguje wifi a info systém. Za 10 mil. pic.twitter.com/KIqXUUXF92 — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) October 17, 2017