Sexuální nátlak na herečku i skutečné děti. Státní zástupce obžaloval partnerskou dvojici z filmu V síti

Herečce z dokumentu V síti partnerská dvojice nabízela sex ve třech, chtěla ji odvézt na několik dní do Sokolova a vyptávala se jí na menstruaci. Policii se navíc podařilo zjistit, že podobně pár komunikoval i se skutečnými dětmi. Za to Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7 oba obvinilo ze svádění k pohlavnímu styku a nedovoleného navazování kontaktu s dítětem. Podle žalobkyně Jiřiny Fronkové jim hrozí až pět let vězení. Praha 7:33 15. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Partnerská dvojice ze snímku V síti | Zdroj: Hypermarket Film Ltd.

Partnerská dvojice, která se objevila v dokumentu V síti, byla v mnoha ohledech nepřehlédnutelná. Jednalo se o jediný pár, který se podařilo filmařům zachytit. Ve snímku zároveň nevystupovala v pozici sexuálního predátora žádná jiná žena. A za jejich chování si alespoň podle trestního zákoníku mohou oba odnést druhý nejvyšší trest ze všech aktérů, které se štábu podařilo natočit.

Státní zástupce obžaloval ‚nejhoršího sexuálního predátora’ z V síti. Sazbu ovlivnil reálný věk herečky Číst článek

Do sítě dokumentaristů se přitom dvojice chytila na poslední chvíli. Herečce Sabině Dlouhé se pár ozval až poté, co se v ateliérech natáčely videohovory. Žena se jí bez ostychu zeptala, jestli by s ní a jejím partnerem chtěla sex ve třech. Muž si začal s Dlouhou psát až poté.

„Navrhoval osobní setkání s tím, že se na něj dostaví sám. Že potom přijeli oba, bylo pro nás všechny velkým překvapením,“ řekl redakci už dříve režisér Vít Klusák.

Podle něho měli koupené jízdenky do Sokolova, kam si dívku chtěli odvézt na dva nebo tři dny. V chatu jí radili, aby se před rodiči vymluvila, že jede na chalupu ke kamarádce. Doptávali se také na to, co ráda jí nebo pije a jestli už menstruuje.

Nejen kvůli filmu

„(U muže) to bylo kvalifikováno jako přečin nedovoleného navazování kontaktu s dítětem podle paragrafu 193b trestního zákoníku, a to ve stadiu pokusu. Dílem je to ve spolupachatelství a dílem samostatně. A dále tam je přečin svádění k pohlavnímu styku podle paragrafu 202 odst. 1 a odst. 2a trestního zákoníku ve spolupachatelství,“ řekla pro server iROZHLAS.cz obvodní státní zástupkyně Jiřina Fronková.

Ze stejných přečinů státní zástupce Zdeněk Gronych obžaloval také ženu. Podle Fronkové dvojice není obžalovaná jenom kvůli dokumentu V síti. Policii se totiž podařilo zjistit, že se podobně jako k herečkám pár choval také k reálným dětem. Muž se například o kontakt s nezletilým dítětem pokusil navíc letos v dubnu, a to bez své partnerky. Páru tak hrozí šest měsíců až pět let vězení.

Téměř všem zbylým sexuálním predátorům z dokumentu, jejichž případy dál server iROZHLAS.cz sleduje, zatím hrozily nanejvýš dva roky za mřížemi.

Predátoři z V síti

Někteří z predátorů, kteří se objevili ve snímku V síti, už se také dostali před soud. Trest dostal i Marek V., který se s herečkou Sabinou Dlouhou sešel v kavárně na Vinohradech a chtěl po ní, aby šli na hotel a vysprchovali se spolu. Za pokus o nedovolený kontakt s dítětem ho soud potrestal tříletou podmínkou.

Pravomocně je odsouzen i pětadvacetiletý Matouš K. Ten se objevil jako sexuální predátor kromě dokumentu V síti i v reportážním cyklu Černota. Soud mu uložil 14 měsíců vězení se zkušební dobou tři roky. Proti trestu se ale stále ještě může odvolat státní zástupkyně i obžalovaný.

Redakce také sledovala soudní líčení s Romanem B., který se v rámci dokumentu V síti sešel s herečkou Terezou Těžkou a snažil se ji přimět k pohlavnímu styku. Později si psal a vyměňoval intimní fotografie také s třináctiletou S.M. Soud mu uložil osmnáctiměsíční trest odnětí svobody se zkušební dobou tři roky.