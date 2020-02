Dětská verze filmu V síti může být podle některých odborníků traumatizující. ‚Neviděli ji,‘ myslí si Klusák

Do kin vstupují dvě verze dokumentu o sexuálních predátorech na internetu V síti – stominutová pro diváky od 15 let a hodinová pro děti od 12 let. Ve druhém případě autoři Barbora Chalupová a Vít Klusák vystřihli několik pasáží a doplnili dokument o komentáře hereček. Někteří odborníci se ale shodli na tom, že ani tato forma není pro děti vhodná. Zároveň v prohlášení upozorňují, že promítání filmu ve školách může způsobit hysterii. Dokumenty Praha 6:31 27. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z natáčení dokumentárního filmu V síti | Zdroj: Hypermarket Film

V anotaci k upravené verzi dokumentu V síti s podtitulem Za školou se uvádí, že ji mohou děti od 12 let sledovat bez doprovodu rodičů nebo jiného dospělého. Odborníci z Asociace nestátních organizací, Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování a České asociace adiktologů ale v prohlášení varují, že by i přesto měly mít děti zajištěnou odbornou oporu a školy by měly zvážit, jestli zvládnou s žáky vést diskuzi na téma sexuálního obtěžování.

„Upravená verze je pozitivní, není traumatizující, nesmírně jsme ji změkčili,“ okomentoval prohlášení asociací pro iROZHLAS.cz jeden ze spoluautorů projektu Vít Klusák s tím, že mu to potvrdil například i sexuolog Petr Weiss nebo Zora Dušková z Dětského krizového centra.

„Text naznačuje, že ten, kdo ho psal, neviděl verzi určenou školákům od 12 let. Jsou tam nepřesnosti a úplně mylná tvrzení,“ dodal. Ve zprávě se například píše, že dokument neupozorňuje na to, že se sexuálním obtěžováním na internetu se mohou setkat i chlapci. Podle Klusáka to ale ve filmu zazní několikrát.

S prohlášením nesouhlasí ani vedoucí projektu Centra prevence rizikové virtuální komunikace a projektu E-bezpečí Kamil Kopecký, který na filmu spolupracoval. „Po celou dobu jak tvůrci (tak i my) ve veřejném prostoru vysvětlují, jak je nutná dlouhodobá práce s dítětem na úrovni rodič i učitel a jak je nutná dlouhodobá kontinuální prevence,“ napsal v tiskové zprávě.

Klusák: Projekcí je moc

Některých diskuzí ve školách se kromě moderátorů a aktérů zúčastní i preventisté nebo psychologové. Klusák ale připouští, že u všech to kvůli velkému zájmu o projekce nejsou schopní zajistit.

„V regionech se obracíme na organizace, které se tím zabývají. Ty nám vycházejí vstříc, budou se snažit těch projekcí účastnit, ale je jich moc. Nejsme schopní zaručit, že budou všude,“ řekl Klusák. Může se tak podle něj stát, že na některých diskuzích budou pouze proškolené herečky a středoškoláci, kteří se tímto problémem zabývají.

Autoři projektu také upozornili, že vytvořili metodiku, které bude od čtvrtka volně dostupná. V ní podle Klusáka ve spolupráci s experty vysvětlili, jak děti na projekci připravit a jak se s nimi o tématu bavit i v dalších dnech.

„Je zapotřebí, aby se to v rámci těch tříd další den znovu otevřelo. Samotná diskuse nebude mít takový dopad, když se to znovu neprobere,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz Klusák. Společně s odborníky také vytvořili modelové situace a hry, které mají děti na chování sexuálních predátorů připravit.

Dokumentarista zároveň připomíná, že na rozdíl od celovečerního dokumentu kratší verze neobsahuje násilné záběry a explicitní sexuální scény jsou rozostřené. Souhlasí s ním i vedoucí projektu E-bezpečí Kopecký.

„V dětské verzi není žádný drsný, násilný ani pornografický obsah, kontakt se sexuálním abuzérem je v celé dětské verzi (63 minut) v pěti dvouvteřinových scénách, celkem 15 vteřin z celého filmu, které jsou pixelovány a rozostřeny,“ popsal.

‚Vhodná učební pomůcka‘

Podle asociací ale může i přesto dokument děti traumatizovat nebo v nich znovu trauma vyvolat. „Hodinové sledování dokumentu s tímto obsahem bez adekvátního zpracování v malých skupinách s odborníkem považujeme za riskantní a nezodpovědné. Konkrétním příkladem takového záběru, který se v dokumentu objevuje, je onanující muž,“ píše se v prohlášení.

To ale podle dokumentaristy Víta Klusáka není pravda. „Experti nám doložili, že je ta verze naprosto vhodná, aby se tahle verze používala jako učební pomůcka,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

„Film je mnohem pozitivnější. Má jinou hudbu a končí scénou, která popisuje, že se lze tomu jednání bránit. Holky ve dvanácti vstupech navíc vysvětlují, jak se zachovat. Má to výrazný pozitivní apel,“ dodal.

Natáčení dokumentu

Dokument Barbora Chalupová a Vít Klusák připravovali skoro tři roky. Tři dospělé herečky s dívčím vzhledem – Tereza Těžká, Anežka Pithartová a Sabina Dlouhá – představovaly v online prostoru školačky, které během deseti dnů kontaktovalo 2458 mužů. Většina jich požadovala sex přes webkameru, posílali jim fotografie a videa svých penisů, odkazy na pornografii, nebo se dívky dokonce pokoušeli vydírat.

Podnětem pro vznik snímku V síti se stala nabídka, s níž se v roce 2017 obrátila na Klusáka telefonní společnost O2 se svým projektem Chytrá škola. Jejím předmětem bylo natočit virální spot, který by „naléhavým způsobem upozornil na strmě vzrůstající čísla zneužitých dětí na českém internetu“.